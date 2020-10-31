Макароны с тыквой и сыром

Ингредиенты. Макароны или спагетти – 150 г, мякоть тыквы – 100 г, чеснок – 1 зубчик, твердый сыр – 50 г, базилик – 2-3 листочка, оливковое масло – 2-3 столовые ложки, соль – по вкусу.

Приготовление. Отварить пасту в подсоленной воде до готовности. Одновременно с этим разогреть сковороду с маслом, бросить туда раздавленный чеснок. Готовить до появления аромата. Тыкву нарезать мелкими кубиками и обжарить с солью до золотистой корочки. Готовые макароны смазать парой капель масла, сверху выложить тыкву, натереть на мелкой терке сыр и украсить листочками базилика.

Тыква, запеченная с пряностями

Ингредиенты. Мука – 1 стакан, цельнозерновая мука – 1/2 стакана, сливочное масло – 50 г, кефир –

1/2 стакана, соль – 1/2 чайной ложки, разрыхлитель – 1 чайная ложка, натертая на крупной терке тыква – 400 г, мелко порезанный лук – 200 г, молотая корица – 1 чайная ложка, сухой имбирь – 1 чайная ложка, соль и красный перец – по вкусу.

Приготовление. Муку перемешать с солью и разрыхлителем. Добавить нарезанное сливочное масло и перетереть все в крошку. Влить кефир и замесить тесто. Оставить на 30 минут. Все составляющие начинки перемешать. Тесто разделить на две неравные части. Раскатать из них два круга. Большую часть поместить в смазанную форму. Распределить начинку. Накрыть второй частью теста, защипав края. Смазать желтком и сделать проколы. Выпекать при 175ºС около 45 минут.