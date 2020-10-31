Новости Одессы и Одесской области

Овощной хит осени: два рецепта блюд из тыквы

Овощной хит осени: два рецепта блюд из тыквы

Тыква – идеальный диетический продукт. Узнайте, как вкусно и оригинально приготовить этот полезный оранжевый овощ.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Макароны с тыквой и сыромМакароны с тыквой

Ингредиенты. Макароны или спагетти – 150 г, мякоть тыквы – 100 г, чеснок – 1 зубчик, твердый сыр – 50 г, базилик – 2-3 листочка, оливковое масло – 2-3 столовые ложки, соль – по вкусу.

Приготовление. Отварить пасту в подсоленной воде до готовности. Одновременно с этим разогреть сковороду с маслом, бросить туда раздавленный чеснок. Готовить до появления аромата. Тыкву нарезать мелкими кубиками и обжарить с солью до золотистой корочки. Готовые макароны смазать парой капель масла, сверху выложить тыкву, натереть на мелкой терке сыр и украсить листочками базилика.

Тыква, запеченная с пряностями

запеченная тыква со специями

Ингредиенты. Мука – 1 стакан, цельнозерновая мука – 1/2 стакана, сливочное масло – 50 г, кефир –
1/2 стакана, соль – 1/2 чайной ложки, разрыхлитель – 1 чайная ложка, натертая на крупной терке тыква – 400 г, мелко порезанный лук – 200 г, молотая корица – 1 чайная ложка, сухой имбирь – 1 чайная ложка, соль и красный перец – по вкусу.

Приготовление. Муку перемешать с солью и разрыхлителем. Добавить нарезанное сливочное масло и перетереть все в крошку. Влить кефир и замесить тесто. Оставить на 30 минут. Все составляющие начинки перемешать. Тесто разделить на две неравные части. Раскатать из них два круга. Большую часть поместить в смазанную форму. Распределить начинку. Накрыть второй частью теста, защипав края. Смазать желтком и сделать проколы. Выпекать при 175ºС около 45 минут.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить