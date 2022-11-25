Новости Одессы и Одесской области

Отсутствует свет? Читайте газеты и журналы!

Отсутствует свет? Читайте газеты и журналы!

Отключение света в домах – это не повод унывать. Ведь «Укрпочта» поможет устроить вам интересный семейный досуг.

Разгадывание кроссвордов и головоломок, раскраска раскрасок с детьми, а также изучение простых рецептов вкусных блюд – это то, чем ваша семья может заняться в отсутствие освещения.

А для тех, кто хочет уединиться с интересной газетой или журналом, есть множество вариантов. Подписные каталоги «Укрпочты» насчитывают более 1300 интересных и познавательных изданий: общественно-политические, развлекательные, издания для женщин и мужчин, пенсионеров и молодежи, медицинская литература, приусадебное хозяйство и многое другое.

Как подписаться на газету?

Очень просто:

Предоплатив издание для родных и близких, можно подарить им возможность выиграть бытовую технику от «Укрпочты»:

  • — телевизор,
  • — мультиварку,
  • — конвектор,
  • — повербанк и многое другое.

Спешите! Осталось меньше месяца, чтобы сделать подписку на следующий год.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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