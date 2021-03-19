Отопление в Одессе: возможна ли революция?

В системе теплоснабжения Одессы уже давно сложилась ситуация «идеального шторма»: супервысокая себестоимость тепла на фоне самой мягкой зимы, колоссальные дотации из бюджета, огромные долги, и — никакого развития. Но ситуация вроде бы начинает меняться.

В инвестиционной программе коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» на 2021 год основной акцент впервые сделан на модернизацию котельных. Эксперты Института развития городов проанализировали ситуацию и показали, почему это исключительно важно.

В чем проблема отопления в Одессе?

Год за годом город вкладывал сотни миллионов в перекладку теплотрасс. Трубы закупали по двойной стоимости, одни и те же улицы разрывали по 2-3 раза в год, а объемы теплопотерь и себестоимость тепла стабильно росли — по данным аудита «ТГО», от 22,5 до 27% тепла, произведенного на 148 котельных предприятия, теряются при производстве (из-за низкого КПД и износа котельных) и транспортировке. Сожженный впустую газ ложится бременем как на потребителей, так и на городской бюджет, который с 2016 года выделил «ТГО» 2,5 миллиарда гривен только в виде дотаций. А эти деньги могли пойти на строительство школ, на оборудование для больниц, на капитальный ремонт домов.

В структуре теплопотерь 45-55% приходятся на котельные, большинство из которых работает с 1965-1980 годов. Полная замена всего оборудования котельных обойдется в 8-10 раз дешевле, чем полная замена теплотрасс (60 – 80 миллионов долларов против

600 – 800 миллионов).

Но Одесса пока шла по другому пути. С 2016 года на модернизацию котельных выделялись смешные 2-4 миллиона гривен в год.

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Что делается сейчас?

В инвестиционной программе КП «ТГО» на 2021 год предусматривается замена элементов котлов и насосов на крупнейших и старейших котельных Одессы — «Северной-1» и «Северной-2» на поселке Котовского, котельных 10-го и 8-го кварталов на Черемушках.

На эти цели будет потрачено 17 миллионов гривен — в пять раз больше, чем в 2019 году. Но и это позволит сэкономить всего 0,3% газа, потребляемого «ТГО», тогда как все теплопотери в котельных оцениваются в 11-15%.

При этом износ оборудования и теплопотери достигли таких масштабов, что вложения окупятся невероятно быстро — всего за 20 месяцев. И потому можно смело привлекать к сотрудничеству международные финансовые организации.

Чего мы ждем от «ТГО»?

Главной проблемой предприятия, по мнению Института развития городов, является завышенная (в том числе искусственно) себестоимость тепла. При этом дорожная карта реформирования и модернизации «ТГО» на ближайшие 10 лет должна выглядеть так:

проведение КП «ТГО» через процедуру банкротства — это позволит очистить предприятие от старых долгов, проценты по которым в ряде случаев уже давно превысили тело кредита;

форсированная модернизация котельных за счет городских средств, кредитов и займов международных фондов — это позволит за несколько лет снизить себестоимость тепла не на 0,3% (таков план на 2021 год), а сразу на 5-10%;

полный технический и финансовый аудит КП «ТГО».

Опыт других

Полтава к лету 2022 года планирует модернизировать крупнейшую городскую котельную, построенную в 1969 году и обслуживающую 60 тысяч человек. Смета — 1,58 миллиона евро (на все котельные Одессы выделялось максимум 0,5 миллиона евро). Из них больше половины — грантовые и кредитные деньги. В Кременчуге в 25-тысячном жилмассиве «Раковка» планируется построить две котельные, которые обеспечат район теплом и горячей водой. Стоимость проекта — 12 миллионов евро, срок реализации — 10 лет. Российский Ижевск сейчас строит новую ТЭЦ за 8,5 миллиона евро. Мощность ТЭЦ составит 240 Гкал/час (13% суммарной мощности котельных Одессы).

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