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Отопление в Одессе: возможна ли революция?

Отопление в Одессе: возможна ли революция?

В системе теплоснабжения Одессы уже давно сложилась ситуация «идеального шторма»: супервысокая себестоимость тепла на фоне самой мягкой зимы, колоссальные дотации из бюджета, огромные долги, и — никакого развития. Но ситуация вроде бы начинает меняться.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

В инвестиционной программе коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» на 2021 год основной акцент впервые сделан на модернизацию котельных. Эксперты Института развития городов проанализировали ситуацию и показали, почему это исключительно важно.

отопление в Одессе

В чем проблема отопления в Одессе?

Год за годом город вкладывал сотни миллионов в перекладку теплотрасс. Трубы закупали по двойной стоимости, одни и те же улицы разрывали по 2-3 раза в год, а объемы теплопотерь и себестоимость тепла стабильно росли — по данным аудита «ТГО», от 22,5 до 27% тепла, произведенного на 148 котельных предприятия, теряются при производстве (из-за низкого КПД и износа котельных) и транспортировке. Сожженный впустую газ ложится бременем как на потребителей, так и на городской бюджет, который с 2016 года выделил «ТГО» 2,5 миллиарда гривен только в виде дотаций. А эти деньги могли пойти на строительство школ, на оборудование для больниц, на капитальный ремонт домов.

В структуре теплопотерь 45-55% приходятся на котельные, большинство из которых работает с 1965-1980 годов. Полная замена всего оборудования котельных обойдется в 8-10 раз дешевле, чем полная замена теплотрасс (60 – 80 миллионов долларов против
600 – 800 миллионов).

Но Одесса пока шла по другому пути. С 2016 года на модернизацию котельных выделялись смешные 2-4 миллиона гривен в год.

Ранее мы рассказывали о том, как одесситы могут платить за тепло частями.

Что делается сейчас?

В инвестиционной программе КП «ТГО» на 2021 год предусматривается замена элементов котлов и насосов на крупнейших и старейших котельных Одессы — «Северной-1» и «Северной-2» на поселке Котовского, котельных 10-го и 8-го кварталов на Черемушках.

На эти цели будет потрачено 17 миллионов гривен — в пять раз больше, чем в 2019 году. Но и это позволит сэкономить всего 0,3% газа, потребляемого «ТГО», тогда как все теплопотери в котельных оцениваются в 11-15%.

При этом износ оборудования и теплопотери достигли таких масштабов, что вложения окупятся невероятно быстро — всего за 20 месяцев. И потому можно смело привлекать к сотрудничеству международные финансовые организации.

отопительный сезон, холодные батареи

Чего мы ждем от «ТГО»?

Главной проблемой предприятия, по мнению Института развития городов, является завышенная (в том числе искусственно) себестоимость тепла. При этом дорожная карта реформирования и модернизации «ТГО» на ближайшие 10 лет должна выглядеть так:

  • проведение КП «ТГО» через процедуру банкротства — это позволит очистить предприятие от старых долгов, проценты по которым в ряде случаев уже давно превысили тело кредита;
  • форсированная модернизация котельных за счет городских средств, кредитов и займов международных фондов — это позволит за несколько лет снизить себестоимость тепла не на 0,3% (таков план на 2021 год), а сразу на 5-10%;
  • полный технический и финансовый аудит КП «ТГО».

Опыт других

Полтава к лету 2022 года планирует модернизировать крупнейшую городскую котельную, построенную в 1969 году и обслуживающую 60 тысяч человек. Смета — 1,58 миллиона евро (на все котельные Одессы выделялось максимум 0,5 миллиона евро). Из них больше половины — грантовые и кредитные деньги. В Кременчуге в 25-тысячном жилмассиве «Раковка» планируется построить две котельные, которые обеспечат район теплом и горячей водой. Стоимость проекта — 12 миллионов евро, срок реализации — 10 лет. Российский Ижевск сейчас строит новую ТЭЦ за 8,5 миллиона евро. Мощность ТЭЦ составит 240 Гкал/час (13% суммарной мощности котельных Одессы).

Ранее мы сообщали: Тарифы на тепло временно повышать не будут – власти подписали меморандум.

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