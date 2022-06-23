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Как Одесса готовится к отопительному сезону – видеокомментарий

Как Одесса готовится к отопительному сезону – видеокомментарий

В Одессе, несмотря на военное положение, началась подготовка к предстоящему отопительному сезону.

Об этом рассказала директор коммунального предприятия (КП) «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова, передает пресс-служба мэрии.

«Несмотря на военное положение в стране и агрессию российской федерации, КП «Теплоснабжение города Одессы» начало подготовку к отопительному сезону. Проводятся регламентные работы по замене участков тепловых сетей, продолжается подготовка котельных, при этом около 30% котлов прошли модернизацию. Также проводится капитальный ремонт оборудования центральных тепловых пунктов, в планах на начало сезона – установить теплосчетчики в домах, где их еще нет»,

– отметила Анна Позднякова.

Готовят жилые дома к отопительному сезону и сотрудники управляющих компаний города.

«Есть график необходимых плановых работ, и мы его придерживаемся»,

– говорит заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского горсовета Виталий Цуркан.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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