Как Одесса готовится к отопительному сезону – видеокомментарий

Об этом рассказала директор коммунального предприятия (КП) «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова, передает пресс-служба мэрии.

«Несмотря на военное положение в стране и агрессию российской федерации, КП «Теплоснабжение города Одессы» начало подготовку к отопительному сезону. Проводятся регламентные работы по замене участков тепловых сетей, продолжается подготовка котельных, при этом около 30% котлов прошли модернизацию. Также проводится капитальный ремонт оборудования центральных тепловых пунктов, в планах на начало сезона – установить теплосчетчики в домах, где их еще нет»,