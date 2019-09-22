От жажды мщенья и авантюры — к хэппи-энду: в одесской Музкомедии состоялась международная премьера

Ох, уж эта «Польская кровь»! Долгожданная премьера оперетты Оскара Недбала на либретто Лео Штайна в постановке Мартина Отавы (главный режиссер и гендиректор Театра имени Йозефа Каэтана Тыла, Чехия) не просто состоялась.

Она словно прогремела — в самом прекрасном понимании, блеснув яркими лучами первой премьеры 73-го театрального сезона в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М.Водяного.

Бурлит кровь, кипят страсти

Лаконичность декораций поразила практически сразу, словно заставляя зрителя еще больше вслушаться в музыку, оценить игру артистов, вглядеться в богатство костюмов. И главное — стать соучастником происходящего.

А происходящее — классическая оперетта, где жажда мщения незаметно переходит в большое чувство, где авантюра переливается в желание быть просто счастливым.

Бурлит кровь, бурлят страсти: обиженная Гелена (Наталия Ткачук) готова мстить. Между тем, ее обидчик — красавчик ясновельможный граф Баранский (дебют студента 4 курса ОНМА им. А.Неждановой Ярослава Селедцова) — на грани разорения. Впрочем, графа это не беспокоит, его, собственно, вообще мало что заботит, разве что страх расстаться с собственной свободой ради спасения состояния.

Все это — на фоне кружащихся пар на балу, где, впрочем, не только танцуют, но интригуют, страдают и страстно добиваются своего — и как могут, и как карта ляжет. И как же они хороши, каждый по-своему, эти классические архетипы в исполнении артистов ОАТМК! Постоянно проявляющий готовность застрелиться по любому поводу чарличаплиноподобный Бронислав (Александр Владыченко), мать (народная артистка Украины Наталия Завгородняя) и дочь (Лилия Духновская) Квасинские, готовые в любой момент принять нужное решение в собственную пользу, и здесь уже все средства хороши — от отточенной «нужной» походки и голосового перелива до интриги и банального подслушивания.

И как же точен в определении всего происходящего пан Заремба (Тимофей Криницкий) с его уморительными монологами о дипломатах. «У нас, у дипломатов, все неправда; дипломат всегда знает, что говорит, даже если ничего не знает!..».

На чем будем экономить?

Здесь все — игра, словно очередное напоминание, что это — срез, кусок самой жизни, со всеми ее условностями, нашими желаниями, опасениями да и все тем же бурлением крови.

А эти диалоги, когда зачастую никто никого не слышит, ибо все словно разговаривают сами с собой! Старушка-оперетта тонко демонстрирует нам самих себя — порой упрямых, порой глупо амбициозных, не умеющих замечать друг друга, да, по большому счету, часто и не замечающих, что вообще происходит. Так и обиды наносятся, словно бы невзначай, так и собственное хозяйство «вдруг» приходит в упадок, и срочно нужна спасающая ситуацию экономка. Вот и звучит под грохот смеющегося зала и аплодисментов закономерный вопрос: «А что эта экономка будет здесь экономить?», если даже скатерть в доме графа Баранского с огромной дырой, но зато с личным гербом!

Экономить придется — на собственных излишних амбициях и лености, туповатом упрямстве, на косности и еще очень многом, главное — ненужном и пустом. Вот только на любви не сэкономишь! И вот чего ради среди такого веселого, очень смешного и богатого во всех смыслах действа возникает потрясающая сцена праздника урожая с молитвой о мире и благополучии на родной земле. А, значит, и в собственной душе.

Браво!

Аплодисменты, цветы… Артисты и все, кто работал над рождением спектакля, — на сцене. И режиссер-постановщик Мартин Отава, и дирижер-постановщик, заслуженный деятель искусств Украины Вадим Перевозников — все-все-все принимают более чем заслуженные поздравления с премьерой.

Искреннее зрительское признание — вот главная оценка спектакля. Она измеряется особыми «единицами» — если хотите, тем самым бурлением крови, ощущением праздника, подарком, который преподнес нам творческий международный тандем, столь успешно перелившийся богатой палитрой на сцене нашей Музкомедии.

…Премьера состоялась. Зрители покидают зал, а мелодии спектакля все еще звучат в душе, как звучат меткие фразы оперетты, как мелькают в памяти потрясающие костюмы — все то, что, будучи собранным воедино, и вызвало зрительский восторг.

Браво!

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