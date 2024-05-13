От кутюрье до военного: почему человек моды из Балты стал человеком войны

С модных показов — на полигон

Руслан Антонюков разрабатывал модели корсета — изысканного предмета гардероба. Он сам создавал и шил корсеты, и был одним из ведущих и узнаваемых мастеров в показах моды и конкурсах красоты. Пятнадцать лет он возглавлял бренд «Антонюков».

А потом сменил модельные устои на фронтовые дороги.

— Я пришел в военкомат, как только был аннексирован Крым. Но меня не взяли в армию. Тогда многим отказали. Через некоторое время все же повезло: меня призвали. Возможно потому, что в свое время я служил пограничником на границе с Афганистаном. На военном полигоне «Широкой Лан» встретился с балтянами. Все они считались призванными, но это формально, потому что в 2014 году шли на Восток преимущественно добровольно. Кого не призывали — шли в добровольческие подразделения, сформированные еще в Киеве, на Майдане, — вспоминает Руслан.

Боевики стреляли в упор

Тогда сплошной ад был в Донецком аэропорту.

Шли бои местного значения, а на горизонте ежедневно горел аэропорт — его обстреливали из «Градов». Благодаря воинам, которые держали там оборону, ребята должны были закрепиться в Марьинке.

— Когда объявили перемирие, через наш блокпост проехало такси, а за ним — две машины с боевиками. Как пограничник с опытом, я организовал этот блокпост: выезд-въезд, все было под контролем. Это не понравилось боевикам и они решили просто его «снести». Это было 6 октября 2014 года в десять вечера. Мы с Виталием Ткачем (из Смолянки, что на Кодымщине) подошли проверить документы… Они стреляли в упор. Виталий погиб на месте. Меня ранили. Ребята боевиков тех уничтожили, — говорит Руслан.

Когда по-другому воспринимаешь жизнь

После тяжелого ранения, придя в себя в реанимации госпиталя, первым желанием Антонюкова было творить. И он попросил дать ему лист бумаги и карандаш.

Воин, получивший инвалидность, не ограничивает себя датами и убежден: если должно что-то произойти, то оно произойдет.

— Я совсем по-другому оценил жизнь. Уже не было цели заработать деньги, работать в спешке. Ведь если художник работает с воодушевлением, то и картина получается достойная. Деньги и спешка — эти два момента очень мешают в любой работе, — убежден Руслан.

Как он вспоминает, еще в 2014-м все, кто был в АТО, на сто процентов были уверены, что россия не остановится на Донетчине, что пойдет большой войной. Это был вопрос времени.

— В то время наша армия была слабой, не хватало оружия. Но нам очень помогали волонтеры, чрезвычайно поддерживала Балтщина, которая и сегодня имеет мощный волонтерский строй, — говорит Руслан.

Самое страшное — не успеть доставить необходимое

Руслан вернулся на Балтщину. Здесь со своим другом — фермером и меценатом Сергеем Покотило и его сыном Артемом — открыли первый на севере Одесской области завод по производству пеллетов. Пеллеты делали из соломы и кукурузной муки.

Однако он никогда не забывал о своих побратимах из АТО — искали и отправляли ребятам на фронт все, что им было необходимо. Сегодня Руслан возглавляет волонтерское движение Балтской громады.

— Раньше я не осознавал, насколько это ответственная миссия — волонтерство. Нам непросто. Я не привык просить, а здесь приходится это делать. Не для себя. Для ребят. А еще, боюсь не успеть что-то кому-то вовремя не доставить. Война изменила ситуацию, изменила многих и изменила мир, — признается волонтер.

Балтская громада — необыкновенная!

Не только волонтеры, но и коллективы Балтской громады работают на победу. С начала года на фронт отправлено около двухсот авто, повербанки, «мавики», «старлинки», дроны.

Руслан начинал волонтерскую деятельность с объезда всех населенных пунктов громады. Заезжал в каждое село, говорил с людьми, убеждал, рассказывал о необходимости помощи фронту, о важности каждого в этом деле.

— Балтская громада — это чрезвычайное явление. Здесь все люди помогают, донатят, проводят благотворительные концерты и ярмарки, собирают средства на помощь армии даже дети. Кто-то комплектует индивидуальные медицинские аптечки, кто-то плетет сетки, кто-то готовит обеды. Назвать всех задействованных просто невозможно. Это будет здоровенный список, — продолжает волонтер.

О враче, который спас

Руслан Антонюков долгое время мечтал о встрече с хирургом, который спас ему жизнь. И его мечта осуществилась. С главным врачом Днепровской областной больницы, доктором медицинских наук, профессором Сергеем Рыженко встречу Руслану устроил друг.

— «Спасибо, друг», — сказал я профессору. А он меня не узнал. Только когда попросил поднять футболку и посмотрел на свою работу, сказал: «А! Помню!». Мы общались, говорили о жизни. Врач остается на боевом посту — спасает ребят. То, что я пережил, это цветочки против того, что они переживают сейчас, — говорит Руслан.

Будет логистика — будет развитие

Руслан Антонюков убежден, что сегодня очень надо, чтобы работала экономика. И не только на победу, но и на завтрашний день, который придет после нашей Победы.

— Я часто вспоминаю встречу в Киеве с Валентиной Олефиренко (позывной «Мем»). Известная личность, профессор, меценатка, которая с 2014 года помогает ребятам и всегда рядом с добровольцами. В 2017-м Валентина читала лекции в Киевской школе экономики для тех, кто стремился что-то изменить в своей жизни после возвращения домой. Она акцентировала на том, что во время войны экономика должна работать в стократ мощнее, потому что после войны будет нелегко. Так чем будем наполнять бюджет, чем будем латать дыры в бюджетах, которые уже есть сегодня? — размышляет волонтер.

Сегодня самое главное — победа Украины. Но, по его мнению, должна быть и стратегия развития громад после войны.

— Я тоже не думал, что когда-то смогу ходить, что удастся запустить завод. Когда очередная фура с пеллетами перед войной направилась во Францию, я тоже о таком не мечтал. А потом враг начал бить, и мы прекратили отправку. Счета пустые — на зарплату все ушло. Но мы восстанавливаемся и все равно вернемся к логистике. Будет логистика — будет развитие бизнеса, инвестиции, будут и социальные выплаты. Еще в 2022 году получил грант от украинского фонда на выпуск пеллетов. Это наша будущая энергетическая независимость. Таких заводов на Балтщине будет три, — говорит Руслан.

Мечты о завтрашнем дне

Ради будущего наши защитники сегодня на передовой. На будущее работает и тыл.

— Когда ребята вернутся, я им передам дела общественной организации. У них должны быть свои лидеры. Сейчас есть большие возможности писать проекты, получать гранты. Но пока ребята на передовой — все это не имеет смысла. Мечтаю, чтобы все они вернулись домой, сплотились, имели влияние на жизнь общества. Для успеха должна быть очень мощная организация ветеранов войны. Они должны чувствовать, что нужны сообществу, — убежден Руслан, — Надо, чтобы работал институт исторической памяти — у нас богатейшее историческое наследие. Наши дети хотят быть свободными от «русского мира», они думают по-другому и видят свою Украину свободной и независимой.

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»