От инсульта до кулинарного бизнеса: как узбекские блюда изменили жизнь хореографа из Виноградовки

Кто же автор этих шедевров?

Услышав имя мастерицы и узнав, где она живет, я удивилась еще больше.

Речь шла об Алле Наркузиевой, болгарке из села Виноградовка Арцизской громады.

Но подобные лепешки болгарской кухне не присущи. Говорю это со всей ответственностью, поскольку сама болгарка и много лет исследую традиции этой культуры.

В поисках ответов зашла на страницу Аллы Наркузиевой в Фейсбуке.

Ее последние несколько постов с фотографиями очень красивых хлебов, которые Алла называла узбекскими лепешками, просто заставили меня найти ее контакты и позвонить.

К танцу добавилась кулинария

Уверена, что вас, дорогие читатели, как и меня, заинтересовала эта вспышка узбекской культуры в селе, где основным населением являются этнические болгары. Поэтому предлагаю вам знакомство с Аллой Наркузиевой — автором этих шедевров, которая еще несколько недель назад была более известна как талантливый и любящий свое дело хореограф.

Алла работала с различными танцевальными коллективами. В последнее время она является руководителем коллектива «Эдельвейс» при Виноградовском Доме культуры. Это влюбленная в свое дело женщина. Ее желание дарить людям хорошее настроение, стремление побеждать и привозить в родное село новые победы передается и ученикам.

А теперь к танцевальному искусству, которое навсегда поселилось в сердце Аллы Наркузиевой, добавилось и кулинарное мастерство. Но что же стало поводом для этого увлечения?

Что помогло исцелить любимого?

Оказывается, муж Аллы Станислав (на родине его имя Ислам. — Прим. ред.) является узбеком. Его отец был военным, в свое время он женился на девушке из Виноградовки. Станислав родился и вырос в узбекском городе Жизак и всегда очень любил узбекскую культуру, но после знакомства с Аллой, из-за большой любви, переехал в Украину. Так вскоре они создали семью и стали жить в родном селе Аллы. Но по узбекским обычаям, музыке и особенно кухне мужчина очень скучал.

В 2016 году Станислав заболел — врачи диагностировали инсульт. Тогда Алла и решила поехать в Узбекистан в надежде, что родная земля и близкие люди рядом помогут любимому быстрее восстановиться.

Так и произошло. Болезнь начала отступать. Осознав, что именно является самым целебным лекарством для ее мужа, по возвращении в Виноградовку Алла начала учиться готовить узбекские блюда.

Спрос — большой! Надо расширяться

В этом ей очень помогал родственник Станислава, который работал поваром. Он рассказывал Алле секреты приготовления блюд, а заботливая жена умело училась, чтобы муж чувствовал постоянную связь с родиной. Ведь часто посещать и долго находиться в Узбекистане не было возможности.

— Он действительно очень привязан к своей родине, к своим корням, каждый день слушает узбекскую музыку, часто общается с родственниками, — говорит Алла.

И вот две недели назад Алла решила приготовить мужу «праздники святых» — национальные узбекские лепешки. Довольным остался не только муж, но и все, кого Алла ими угостила. Поэтому количество второй партии лепешек пришлось значительно увеличить. Узбекские лепешки всем пришлись по душе, и на странице Аллы в Фейсбуке начали появляться комментарии-благодарности. Пришлось браться за приготовление третьей партии.

После этого семейная пара и решила организовать домашнее производство разных видов узбекских лепешек.

— Моим главным помощником в новом начинании, конечно же, является мой муж. Я увидела, что ему это нравится, и поэтому вдохновляю его на расширение производства. Сейчас мы выпекаем лепешки в духовке. Но в перспективе хотим установить тандыр и, возможно, расширить наш пока небольшой ассортимент, — говорит Алла.

Специи привезли из Узбекистана

Секретом приготовления коржей мастерица, конечно же, не делится. Но, попробовав один из видов приготовленных ею лепешек, я поняла, что «главную скрипку» в мучном изделии играют специи. А специи Алла привезла из самого Узбекистана, аналогов им в Украине нет. Поэтому воспроизвести эти красивые и вкусные лепешки у себя дома пока невозможно.

Так что изделия, приготовленные по старинным узбекским рецептам да еще и трудолюбивыми руками творческой болгарки, — просто на вес золота. Поэтому приходится любоваться фотографиями хорошего хлеба и ждать расширения производства.

Тем, кто живет в селе и поблизости от него, повезло больше. Они могут полакомиться ароматными аппетитными лепешками. Я, кстати, тоже в списке везунчиков — снова еду на выходные в Арциз и очень надеюсь привезти оттуда узбекскую лепешку.

Об узбекском хлебе

Есть множество видов узбекского хлеба: нон, обинон, наввай, патыр, катмер, гидждали, ширмай, абы, лачира, а также сорта с луком, мясом, жиром, кунжутом.