Осторожно, микроволновка: незаменимый помощник или домашний убийца?

Вопрос первый. Влияет ли микроволновка на качество продуктов?

Возможно, для вас это будет новостью, но на самом деле блюда, разогретые или приготовленные в микроволновой печи, не теряют полезных веществ, а сохраняют их. В то время как при обычной варке продукты, наоборот, теряют до 80% полезных веществ. Такой эффект создается из-за длительности термической обработки.

Также бытует мнение, что от разогрева в микроволновой печи в еде появляются токсины. По утверждению ученых — это домашний миф. Если поместить в микроволновку продукты, в которых изначально нет никаких токсинов и нитратов, то и вреда организму не будет. Все зависит только от качества нагреваемого продукта.

Вопрос второй. Правда ли, что микроволновки провоцируют рак?

В народе бытует еще одно мнение — микроволновка негативно влияет на здоровье людей, которые находятся рядом. Однако и это не совсем так. Каждая печь оборудована специальной защитой (обычно это перфорированная металлическая сетка на стекле дверцы), чтобы излучение внутри прибора не выходило за его пределы. Чтобы микроволны вызвали патологию в организме, нужно в течение очень долгого времени находиться под прямым их воздействием. Интересно, что обычная микропечь излучает всего 5 мВт/кв.см, тогда как некоторые смартфоны могут излучать целых 10 мВт/кв.см. Поэтому пища из микроволновки не является радиоактивной и не способна менять молекулярную структуру продуктов, как многие считают. Ей попросту не хватит на этот процесс энергии. Но вот людям с установленными кардиостимуляторами нельзя находиться рядом с включенной микроволновкой, она может нарушить работу импланта.

Вопрос третий. И все же, опасность есть?

При использовании микроволновой печи важна посуда, в которой мы разогреваем и готовим пищу. Не каждый пластик, пищевая пленка и пакеты предназначены для использования в микроволновой печи. Именно они при нагревании могут выделять вредные и токсичные вещества, которые впитываются в продукты. Используйте для разогрева и приготовления пищи только специальную посуду. Лучшим решением будут емкости из стекла, фаянса и качественного фарфора без цветных рисунков или металлических вкраплений. Что касается пластиковых или силиконовых контейнеров для еды, то нужно использовать те емкости, которые имеют соответствующую маркировку и выдерживают нагрев до 140°C. Исключите также керамическую и деревянную посуду — в ней еда будет плохо прогреваться, при этом сама емкость станет очень горячей. Если вы разогреваете еду в пластиковом контейнере, приоткрывайте крышку — в герметичной упаковке продукты в печь ставить нельзя. Также следите, чтобы на посуде не было трещин, они могут стать причиной взрыва.

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