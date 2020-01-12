Остаться в худых: как разгрузить организм после праздников?

У любой медали две стороны, и нередко череда новогодних вечеринок оборачивается лишним весом. Прийти в форму и смягчить последствия зимнего гастрономического загула поможет разгрузка после праздников: она избавит от нескольких лишних кило, улучшит самочувствие и поможет с возвращением в повседневную жизнь. Одни разгрузочные дни помогают справится с набранным жиром, а другие вывести лишнюю воду и «пищевой мусор» из организма. Выберите самый эффективный разгрузочный день, подходящий именно для вас, узнав, в каких продуктах организм особенно нуждается после праздничного марафона.

Реальные результаты и пустые надежды

Богатые застольями новогодние праздники кардинально меняют рацион: мы едим много сладкого, жирного, острого и несовместимого. Праздничный стол богат жирной мясной пищей, соусами, блюдами из картофеля, кондитерскими сладостями — таковы исконные традиции главного зимнего праздника. Гостеприимство, щедрость и изобилие, несомненно, хороши для приятного времяпрепровождения в компании родственников и друзей, но, увы, нередко имеют печальные последствия для фигуры.

Разгрузка после праздников важна тем, что грамотно и вовремя проведенные «очищающия организма» действительно помогают метаболизму вернуться в нормальный режим функционирования. Однако на всякий случай не ожидайте волшебства. Если за новогодние праздники «посчастливилось» ощутимо сдвинуть стрелку весов вперед, избавиться от всего и сразу за день или даже неделю вряд ли удастся.

Специалисты обращают внимание, что разгрузочные дни не рекомендуют: страдающим от любых хронических заболеваний, при обострении язвы и гастрита, при склонности к аллергии, а также если вы ждете ребенка или кормите грудью.

Фруктовая перезагрузка

Разгрузка на монопродукте – это популярное средство быстрого и эффективного избавления от излишков как на талии, так и в холодильнике. Наверняка вы запаслись фруктами — вот они и пригодятся.

«Голландская разгрузка». Для нее понадобятся ароматные оранжевые мандарины — видимо, именно цвету мини-диета обязаны своим броским названием. В течение дня вам надлежит питаться этими фруктами без всякого ограничения количества и объема, добавив к скромному меню только простую негазированную воду — ее нужно выпить не менее двух литров.

Разгрузка на яблоках. Выберите крепкие зеленые яблоки общим весом 2 кг, разделите их на 6 частей и ешьте, отмеряя равные промежутки времени между приемами пищи. Пейте по стакану воду в перерывах — после каждой трапезы. При желании 1 кг яблок можно «дополнить» 1 л нежирного кефира. То есть ваша разгрузка после праздников будет состоять из 1 кг яблок и литровой упаковки свежего кефира.

Киви-день. В этот день разрешается без ограничений есть пюре из мякоти экзотического плода киви и пить воду. Внимание, следите за спелостью киви — в пищу следует употреблять только полностью созревшие, мягкие и ароматные фрукты.

Витаминный день. В течение дня можно съесть 500 гр размоченной в воде кураги или 5 больших бананов. И обязательно выпить 2 литра простой воды без газа.

Курочка по зернышку

Разгрузка на кашах нравится тем, у кого фрукты не вызывают ощущения наполненности желудка, а только провоцируют более сильный голод. Все дело в индивидуальных особенностях обмена веществ. Любая крупа для разгрузочного дня готовится и употребляется без соли, масла и других добавок.

Рисовая чистка. Разгрузочный день на рисе рекомендуют многие специалисты по питанию — этот продукт легко приобрести и приготовить, кроме того, рис буквально впитывает токсины. Для рисовой чистки выбирайте коричневый рис, он наиболее полезный. Чтобы провести разгрузку на рисе, замочите на ночь 250 гр риса, а утром слейте воду, залейте крупу кипятком и варите до готовности. Разделите получившееся количество на 6 приемов пищи с равным интервалом. Один раз можно добавить к рису несколько штучек мелко нарезанной кураги. Весь день пейте не газированную чистую воду.

Разгрузка на грече и кефире. Для разгрузочного дня на гречке и кефире запарьте на ночь 250 гр промытой гречневой крупы двумя стаканами кипятка (в термопосуде или плотно закрывающейся кастрюле). Получившуюся кашу разделите на 5 приемов пищи, чередуя их с минеральной водой без газа (2 литра в день) и кефиром (500 мл). Разгрузка после праздников обеспечена.

«Три счастливых дня»

Тем, кто рассчитывает на более серьезный результат, можно воспользоваться планом разгрузочного питания, рассчитанным на три дня. «Водяное» очищение:

День 1, «входной»: нельзя употреблять животные белки и жиры, а также крупы.

Можно (4 раза в течение дня) — травяной чай, свежевыжатый сок, фрукты, сухофрукты, зелень, овощи, орехи. Последний прием пищи — не позже семи вечера. Обязательно пить воду.

День 2, «водяной»: в течение дня — только вода, около 3-4 литров

(стакан каждые 40 минут). Также можно выпить следующий напиток 2 раза в день: на 1 стакан теплой воды ½ чайной ложки меда и ложка лимонного сока.

День 3, «выходной»: утром — травяной чай, в течение всего дня тертая свежая

морковь с заправкой из меда и лимонного сока или салат из капусты с морковью и лимонным соком. Салат можно есть до 7 вечера. Пить много воды.

Еще одна система по загрузке организма работает благодаря ограничению калорий. Это идеально подходит для тех, на кого привычные планы разгрузки наводят уныние из-за однообразия рациона. «Ограничение калорий» :

День 1: завтрак — половинка грейпфрута, кофе или чай, 1 цельнозерновой тост

с тонким слоем арахисовой пасты. Обед — ½ банки тунца в собственном соку или небольшой гриль-стейк из лосося, 1 цельнозерновой тост, кофе или чай. Ужин — 100 гр курицы или говядины на гриле, порция стручковой фасоли, ½ банана, маленькое яблоко, маленький стаканчик ванильного мороженого.

День 2: завтрак — 1 отварное яйцо, 1 цельнозерновой тост, ½ банана.

Обед — маленькая упаковка зерненого творога, 1 отварное яйцо, 5 маленьких несладких крекеров. Ужин — 100 гр курицы или говядины на гриле, порция брокколи и немного моркови (все на пару), ½ банана, половина стаканчика ванильного мороженого.

День 3: завтрак — 5 несладких крекеров, 1 ломтик твердого сыра, 1 яблоко.

Обед — отварное яйцо, 1 тост. Ужин — 1 банка тунца в собственном соку или небольшой гриль-стейк из лосося, ½ банана, 1 стаканчик ванильного мороженого.

Следуйте правилам

1. Не начинайте разгружаться по принципу «с корабля на бал». Резкая смена стиля питания (голод после недели обжорства) — большая трагедия для организма, который может повести себя непредсказуемо. Готовьтесь к разгрузке, хотя бы за день-два отказавшись от жирного, сладкого, соленого и умерив порции.

2. Не злоупотребляйте разгрузочным эффектом. Оптимальная продолжительность строгой «очищающей терапии» – 1 день, максимальная — 3 дня. Оставаясь на минимальном рационе дольше, вы рискуете заработать дефицит жизненно важных питательных веществ, дать старт мышечной дистрофии и даже получить обезвоживание

3. Не пользуйтесь лекарственными препаратами, способствующими быстрому похудению. У них множество побочных эффектов. Кроме того, далеко не все из них полноценно исследованы и даже сертифицированы.

4. Не заканчивайте разгрузку непосредственно перед выходом на работу. Не перегружайте организм, дайте ему хотя бы один выходной денек, чтобы прийти в себя после «очищения». Разумеется, этот выходной используйте, чтобы просто отдохнуть, погулять, ешьте легкую полезную пищу небольшими порциями.

Чем подпитать организм после праздников?

Витамином С. Этот витамин признан одним из самых могучих борцов с окислительными процессами. Содержится в цитрусовых, в сладком перце, пекинской капусте, броколли и многом другом.

Калием. Усиленное употребление кофе, алкогольных напитков и кондитерских сладостей напрямую и явно сказываются на дефиците калия. Чтобы восполнить организм этим элементом, необходимо есть: овощи и зелень, запеченный картофель, тыкву, а также курагу и урюк.

Магнием. Магний необходим для нормальной работы нервной системы, обмена жиров и глюкозы, снижения уровня «плохого» холестерина. Это мощный детоксикатор и борец со стрессом и переутомлением. Этот полезный элемент есть в пшеничных отрубях, орехах и семечках, фасоли, зеленых яблоках и салатах, зеленом сладком перце.

Фото: sb.by

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