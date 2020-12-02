2 декабря 1800 года в Петербурге умер Хосе де Рибас, один из основателей Одессы. Де Рибас родился в Неаполе, в семье испанского дворянина и ирландской аристократки. В юном возрасте его зачислили на военную службу, а через несколько лет юноша познакомился с графом Алексеем Орловым, который командовал Черноморским флотом, и перешел на российскую службу. Здесь он получил имя Иосиф (Осип) Михайлович.

В России карьера де Рибаса продвигалась стремительно, и его военные заслуги не остались без внимания. За взятие Измаила де Рибасу была вручена шпага, усеянная бриллиантами, и орден Святого Георгия, которым награждали тех, «кто, лично предводительствуя войском, возьмет крепость».

В 1794 году императрица Екатерина II поручила де Рибасу создать комиссию по определению места строительства порта на Черном море, предоставив ему исключительные полномочия.

Чтобы привлечь в город население, де Рибас стал объявлять различные привилегии для переселенцев. Он предложил поселиться в Одессе албанцам, которые воевали против турок на стороне русских войск. Кроме того, он учредил «Экспедицию строения города», которая стала выдавать «открытые листы» на вечное владение земельными участками.

После смерти Екатерины II ее сын Павел I остановил строительство одесского порта, а де Рибаса отстранил от должности и отозвал в Петербург. В конце ноября 1800 года де Рибас заболел, и 2 декабря умер. Смерть его была неожиданной, и многие считали, что его отравил граф Пален – участник заговора против Павла I. Самое любопытное, что во главе этого заговора стоял сам де Рибас, однако заговорщики перепугались, что в бреду он может их случайно выдать.

Осип де Рибас был похоронен на Смоленском лютеранском кладбище в Петербурге, и надпись на его памятнике гласит: «Адмирал Иосиф де Рибас, Российских орденов Александра Невского, победоносного Георгия, св. Равноапостольного князя Владимира 2 классов кавалер и св. Иоанна Иерусалимского командор, 1750—1800».

Источник: odessa-memory.info, Википедия.

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