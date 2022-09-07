Какой будет погода в Одессе 8 сентября?

По прогнозам синоптиков в понедельник, 5 сентября, в Одессе будет облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха днем до 22°С.

Завтра, в воскресенье, 4 сентября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается теплая погода, хоть уже и не такая жаркая, как несколько дней назад. Кроме того, Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает о высокой пожароопасности в период с 3 по 6 сентября, на севере области – чрезвычайно высокой, на юге – незначительной.

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