Какой будет погода в Одессе 8 сентября?

В четверг, 8 сентября, днем в Одессе возможен кратковременный дождь. Температура днем 20-22°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
8 сентября в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь.
Ветер ночью южный, днем юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°С, днем 20-22°С.
Температура морской воды 20-21°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь.
Ветер ночью южный, днем юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°С, днем 20-25°С.
На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.