Как свидетельствует статистика, продажи кошерных продуктов в мире постоянно растут, и спрос на них увеличивается вне зависимости от вероисповедания и национальности потребителей. Виновна в этом вовсе не мода, а более жесткие стандарты и требования, которые предъявляются к товарам с «экшером» — маркировкой кошерности. Такие продукты считаются более качественными и полезными и пользуются спросом не меньше, чем органические и безглютеновые.
Большинство из нас считают, что понятие «кошерный» связано исключительно с еврейской кухней. Это не совсем так. Слово произошло от названия законов и предписаний, которым обязаны следовать евреи, — кашрут. Эти законы весьма требовательны к продуктам питания и способам приготовления пищи. Их цель — привить человеку такие качества, как самодисциплина и способность к самоограничению. Ведь контролируя свое питание, человек учится контролировать свои желания и страсти, растет духовно.
Что значит «кошерный»?
В переводе с иврита слово «кошерный» означает «пригодный», «натуральный», «соответствующий принятым нормам». Эти правила регламентируют практически все — от условий выращивания сельскохозяйственных культур до обработки сырья и состава продуктов. Даже забойщик скота должен причинять как можно меньше мук животному. Кроме того, при приготовлении кошерной пищи категорически запрещены химические добавки и посторонние примеси.
Магазины кошерных продуктов работают также при синагогах. Независимо от времени работы, выходной день в таких магазинах везде один — суббота.
Где в Одессе купить кошерные продукты?
- «Тари-бари»: ул. Успенская, 5, тел. (067) 518-70-30.
Время работы — с 10.00 до 23.00, в пятницу — с 10.00 до 16.00.
- «Хабад», ул. Осипова, 21, тел. (048) 728-07-70.
Время работы — с 9.00 до 17.00, в пятницу — с 9.00 до 13.00.
- Еще один магазин при синагоге: тел. (048) 737-44-20.
Время работы — с 9.00 до 19.00, в пятницу — с 9.00 до 15.00.