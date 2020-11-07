Как свидетельствует статистика, продажи кошерных продуктов в мире постоянно растут, и спрос на них увеличивается вне зависимости от вероисповедания и национальности потребителей. Виновна в этом вовсе не мода, а более жесткие стандарты и требования, которые предъявляются к товарам с «экшером» — маркировкой кошерности. Такие продукты считаются более качественными и полезными и пользуются спросом не меньше, чем органические и безглютеновые.

Большинство из нас считают, что понятие «кошерный» связано исключительно с еврейской кухней. Это не совсем так. Слово произошло от названия законов и предписаний, которым обязаны следовать евреи, — кашрут. Эти законы весьма требовательны к продуктам питания и способам приготовления пищи. Их цель — привить человеку такие качества, как самодисциплина и способность к самоограничению. Ведь контролируя свое питание, человек учится контролировать свои желания и страсти, растет духовно.

Что значит «кошерный»?

В переводе с иврита слово «кошерный» означает «пригодный», «натуральный», «соответствующий принятым нормам». Эти правила регламентируют практически все — от условий выращивания сельскохозяйственных культур до обработки сырья и состава продуктов. Даже забойщик скота должен причинять как можно меньше мук животному. Кроме того, при приготовлении кошерной пищи категорически запрещены химические добавки и посторонние примеси.

Магазины кошерных продуктов работают также при синагогах. Независимо от времени работы, выходной день в таких магазинах везде один — суббота.