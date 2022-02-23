Оплата за газ электронными деньгами: как и где это сделать картой «єПідтримка»

С 2021 года у украинцев появилась возможность получить от правительства тысячу гривен за вакцинацию. Эти электронные деньги предоставляются по программе «єПідтримка».

Потратить их можно только на некоторые товары и услуги. В рамках программы «єПідтримка» 1000 гривен от правительства можно использовать на оплату за природный газ, сообщает компания «Одессагаз-Поставка».

Как разобраться с карточкой «єПідтримка»

Рассчитаться за использование природного газа средствами, начисленными по программе «єПідтримка», клиенты «Одессагаз-Поставка» в возрасте от 60 лет могут уже с 14 февраля. А потребители с первой или второй группой инвалидности смогут воспользоваться этой возможностью с 14 марта.

Использовать данные средства можно в течение девяти месяцев со дня зачисления (срок использования электронных денег продлен).

Удобно и безопасно оплатить потребляемый газ можно через электронные сервисы поставщика газа:

на сайте gazpostach.od.ua – кнопка «Оплата услуг»;

gazpostach.od.ua – кнопка «Оплата услуг»; личный кабинет на сайте: gazpostach.od.ua;

на сайте: gazpostach.od.ua; чат-боте Viber (odgazpostach) и Telegram (gazpostach бот).

Если вы не сможете самостоятельно справиться с этой задачей, попросите о помощи младших членов семьи (детей, внуков) или обратитесь к менеджеру банка.

Обратите внимание

Если счет за газ больше, чем сумма на карте «є Підтримка », можно оплатить ту сумму, которая есть на карте, а после этого сделать еще один платеж другой картой.

», можно оплатить ту сумму, которая есть на карте, а после этого сделать еще один платеж другой картой. Если счет за газ меньше суммы на карте «є Підтримка », необходимо указать ту сумму, которую хотите оплатить.

», необходимо указать ту сумму, которую хотите оплатить. Номер карты «Поддержки» – это 16-значное число. Его можно узнать в мобильном приложении видевшего ее банка.

Качество и надежность гарантированы

«Одессагаз-Поставка» — надежный, проверенный временем поставщик природного газа, гарантирующий бесперебойное газоснабжение, контроль качества природного газа, доступность и высокое качество обслуживания своих клиентов по всей Украине.

Получить ответы на любые вопросы можно по телефону контакт-центра поставщика газа:

0(800)20-10-04 (бесплатно);

(бесплатно); 093-170-36-66 (согласно тарифам вашего оператора).

График работы: понедельник – пятница, 8.00 – 19.00.

Мария Васильева

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