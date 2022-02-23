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Оплата за газ электронными деньгами: как и где это сделать картой «єПідтримка»

Оплата за газ электронными деньгами: как и где это сделать картой «єПідтримка»

С 2021 года у украинцев появилась возможность получить от правительства тысячу гривен за вакцинацию. Эти электронные деньги предоставляются по программе «єПідтримка».

Рецепты

Потратить их можно только на некоторые товары и услуги. В рамках программы «єПідтримка» 1000 гривен от правительства можно использовать на оплату за природный газ, сообщает компания «Одессагаз-Поставка».

Как разобраться с карточкой «єПідтримка»

Рассчитаться за использование природного газа средствами, начисленными по программе «єПідтримка», клиенты «Одессагаз-Поставка» в возрасте от 60 лет могут уже с 14 февраля. А потребители с первой или второй группой инвалидности смогут воспользоваться этой возможностью с 14 марта.

Использовать данные средства можно в течение девяти месяцев со дня зачисления (срок использования электронных денег продлен).

Удобно и безопасно оплатить потребляемый газ можно через электронные сервисы поставщика газа:

  • на сайте gazpostach.od.ua – кнопка «Оплата услуг»;
  • личный кабинет на сайте: gazpostach.od.ua;
  • чат-боте Viber (odgazpostach) и Telegram (gazpostach бот).

Если вы не сможете самостоятельно справиться с этой задачей, попросите о помощи младших членов семьи (детей, внуков) или обратитесь к менеджеру банка.

карта Підтримка газ

Обратите внимание

  • Если счет за газ больше, чем сумма на карте «єПідтримка», можно оплатить ту сумму, которая есть на карте, а после этого сделать еще один платеж другой картой.
  • Если счет за газ меньше суммы на карте «єПідтримка», необходимо указать ту сумму, которую хотите оплатить.
  • Номер карты «Поддержки» – это 16-значное число. Его можно узнать в мобильном приложении видевшего ее банка.

Качество и надежность гарантированы

«Одессагаз-Поставка» — надежный, проверенный временем поставщик природного газа, гарантирующий бесперебойное газоснабжение, контроль качества природного газа, доступность и высокое качество обслуживания своих клиентов по всей Украине.

Получить ответы на любые вопросы можно по телефону контакт-центра поставщика газа:

  • 0(800)20-10-04 (бесплатно);
  • 093-170-36-66 (согласно тарифам вашего оператора).

График работы: понедельник – пятница, 8.00 – 19.00.

Мария Васильева

Оплата за газ: как по-новому будут учитывать голубое топливо для потребителей

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Редакция ПРОФИЛЬ

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