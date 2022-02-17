Оплата за газ: как по-новому будут учитывать голубое топливо для потребителей

Начиная с мая 2022 года Украина переходит на учет газа в единицах энергии (киловатт-часах), а не в кубических метрах. Дело в том, что при подсчете газа в кубометрах не учитывается калорийность топлива, из-за чего в разных регионах на те же цели может потребоваться разный объем голубого топлива.

Учет газа в киловатт-часах стал возможным при принятии в ноябре 2021 года Верховной Радой закона №2553 о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии.

Операторы ГТС Украины сообщили, что переход на европейские правила учета газа будет означать:

потребитель будет платить за объем полученной энергии, а не за объем переданного газа. Энергетическая ценность природного газа разная в зависимости от региона и меняется во времени в зависимости от источника поступления (импорт, подземные хранилища газа, добывающие компании);

Энергетическая ценность природного газа разная в зависимости от региона и меняется во времени в зависимости от источника поступления (импорт, подземные хранилища газа, добывающие компании); стандартизацию единиц измерения для различных видов энергии (например, газа и электрической энергии) . Это вопросы энергоэффективности, экономии ресурсов и рационального и прозрачного выбора потребителя между разными источниками получения энергии;

. Это вопросы энергоэффективности, экономии ресурсов и рационального и прозрачного выбора потребителя между разными источниками получения энергии; дальнейшую интеграцию Украины в европейский рынок газа и упрощение бизнес-процессов для заказчиков услуг транспортировки. Покупка газа в Европе, его дальнейшая транспортировка, распределение и поставка будет производиться в одинаковых единицах.

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