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Оплата за газ: как по-новому будут учитывать голубое топливо для потребителей

Оплата за газ: как по-новому будут учитывать голубое топливо для потребителей

Начиная с мая 2022 года Украина переходит на учет газа в единицах энергии (киловатт-часах), а не в кубических метрах. Дело в том, что при подсчете газа в кубометрах не учитывается калорийность топлива, из-за чего в разных регионах на те же цели может потребоваться разный объем голубого топлива.

Рецепты

Учет газа в киловатт-часах стал возможным при принятии в ноябре 2021 года Верховной Радой закона №2553 о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии.

Операторы ГТС Украины сообщили, что переход на европейские правила учета газа будет означать:

  • потребитель будет платить за объем полученной энергии, а не за объем переданного газа.Энергетическая ценность природного газа разная в зависимости от региона и меняется во времени в зависимости от источника поступления (импорт, подземные хранилища газа, добывающие компании);
  • стандартизацию единиц измерения для различных видов энергии (например, газа и электрической энергии). Это вопросы энергоэффективности, экономии ресурсов и рационального и прозрачного выбора потребителя между разными источниками получения энергии;
  • дальнейшую интеграцию Украины в европейский рынок газа и упрощение бизнес-процессов для заказчиков услуг транспортировки. Покупка газа в Европе, его дальнейшая транспортировка, распределение и поставка будет производиться в одинаковых единицах.

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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