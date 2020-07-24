В Одессе хотят запретить служебные парковки

В Одессе планируют очистить город от служебных парковок, которые часто закрыты для остального транспорта юнипаркерами и другими ограничителями. Если все подобные точки соединить и создать единую паркозону, то будет существенная польза для городского пространства.

В «Одестранспарксервисе» рассказали, что в центральной части города есть служебные парковки, которые часто пустуют. Поэтому предлагается освободить эти территории от юнипаркеров и организовать в центре Одессы упорядоченные площадки для паркования автомобилей.

— Будет одна большая паркозона, а на каждой новой парковке — паркомат, — отметил и. о. директора «Одестранспарксервиса» Евгений Тябус.

Но это требует и серьезных вложений, так как на каждые 20 мест нужно ставить паркомат.

Чиновник привел такой пример: за 2019 год операторами служебных парковок было оплачено 203 тысячи гривен за парковку на улице Жуковского. Если внедрить паркоматы, то рассчитывают собрать 1,2 миллиона гривен. В то же время в мэрии отказались от идеи сделать все парковки муниципальными. Ряд из них все-таки отдадут в частные руки — дабы не нарушать антимонопольное законодательство.

Что же касается пилотного проекта на Екатерининской площади, то там уже за первый месяц работы оштрафовали 247 водителей — на 24,7 тысячи гривен. А собрали с одесситов всего 17,3 тысячи гривен с 42 парковочных мест.