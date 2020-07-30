Операция «Децентрализация»: варианты развития событий после укрупнения районов Одесской области

Сегодня будущее недавно созданных укрупненных районов и райсоветов достаточно туманно не только для рядовых граждан, но и для специалистов. Админреформа поставила множество вопросов, на которые пока нет однозначных ответов. Они появятся осенью, когда Верховная Рада примет дополнительные законы. А пока «Одесская жизнь» собрала мнения экспертов.

Какие полномочия будут у новых райсоветов?

— Возможно, райсоветам отдадут контроль над новыми районами, здравоохранением (больницами второго уровня), соцзащитой населения, культурой и искусством районного уровня. Позволят решать отдельные вопросы в сфере землеустройства, градостроительства и архитектуры. Важно, чтобы эти полномочия не дублировались с полномочиями территориальных громад, — поясняли в Минрегионе.

Зачем создали районы с админцентрами в городах областного значения?

Например, Одесский район с центром в Одессе, куда включили близлежащие поселки.

— Областные центры включили в районы, чтобы потенциально увеличить численность депутатов райсоветов и их политическое влияние. После выборов можно будет сформировать райсоветы численностью 40–80 депутатов. В райсоветы пойдут все те, кто проиграл выборы в парламент, — уверен эксперт по вопросам политики и административно-территориальной реформы Александр Солонтай.

Райсоветы будут дублировать советы ОТГ?

— Со временем в райсоветах и вовсе не будет потребности, потому что почти все финансы уйдут громадам, имущество окажется на балансе ОТГ. Тогда они будут ликвидированы, в районах останется только префект — представитель президента, и его небольшая администрация, — считает директор Института развития территорий и эксперт по вопросам децентрализации власти Юрий Ганущак.

— Достойные специалисты не останутся без работы. В громадах будут открываться Центры админуслуг — там профессионалы из райсоветов смогут трудоустроиться, — говорит нардеп Алексей Красов.

У ОТГ будут деньги для оказания услуг населению?

— После админреформы все громады перейдут на прямые взаимоотношения с госбюджетом. В громаде тоже останутся 60% налога на доходы физлиц, местные налоги и сборы, образовательная субвенция. Это сделает ОТГ самостоятельными, — объяснил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

— Если эксперты в Минрегионе видели, что территория не сможет себя содержать, разрешения отделяться не давали. На первых порах маленькие ОТГ получат помощь из бюджета на целевые проекты, — рассказал нардеп Дмитрий Любота.

Админреформа может оставить без зарплат бюджетников?

— В парламент так и не поступили законопроекты, касающиеся перераспределения полномочий и ресурсов. А промедление может привести к приостановлению финансирования бюджетной сферы, то есть выплат заработных плат медикам, работникам образования и другим, — подчеркнул экономический эксперт Михаил Крапивко.

Ездить за справкой придется в райцентр?

— Мы ожидаем, что все услуги, необходимые гражданину, он будет получать на местах. Даже в самой маленькой громаде будет свой Центр административных услуг, — рассказал нардеп Алексей Красов.

— На сегодняшний день депутаты не рассмотрели законопроект, регулирующий работу ЦАУ на вновь созданных территориях. Соответственно, будет образована брешь в период между их ликвидацией и организацией работы центров админуслуг в новых районах, — заявляет адвокат Майя Сергеева.

Пострадает социальная сфера?

— Под новую реформу нужно продумывать новую медицинскую и образовательную системы, новую дорожную логистику и инфраструктуру. Идет бездумное обрезание прошлого, которое ведет к полному уничтожению провинциальной жизни. Рабочие места потеряют сотни тысяч людей. Жизнь населения в регионах ухудшится, — считает политолог Руслан Бортник.

— В каждой ОТГ будут доступны медобслуживание, образование, — заверяет нардеп Андрей Клочко.