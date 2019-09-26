Опасная скорость или плохая дорога: кто виноват в автокатастрофе с жертвами под Одессой?

Поездка 21 сентября стала последней почти для всех пассажиров маршрутки, курсирующей по Овидиопольской трассе. В аварии выжило всего несколько человек, да и то чудом. Виноват ли водитель и что придумали власти, чтобы подобных трагедий не повторялось — читайте в нашем материале.

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Полиция признала виновным в ДТП 49-летнего водителя фуры. По официальной версии правоохранителей, подозреваемый превысил допустимую скорость на дороге. В результате не справился с управлением и оказался на «встречке», где с разгону влетел в маршрутку. Также в ведомстве считают, что у автомобилиста были все шансы избежать ДТП. Более того, отмечают, что ранее водителя не раз штрафовали за превышение скорости. После оказания медицинской помощи, водителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 24 сентября по решению Киевского райсуда его отправили в СИЗО. Там автомобилист пробудет, как минимум, до 19 ноября.

Задержанный отрицает вину и считает, что его безосновательно задержали. Уверяет, что на «встречку» не выезжал и не мог превысить скорость, так как стоял в пробке. Впрочем, сотрудничать со следствием не отказывается, при этом требует провести обследование фуры и микроавтобуса.

Адвокат в его оправдание отмечает, что подопечный — опытный автомобилист с 20-летним стажем.

Тем временем в сети гуляет еще несколько версий причины ДТП. Так, очевидцы в соцсетях утверждают, якобы у грузовика лопнуло колесо, после чего его выбросило на «встречку». Также некоторые пишут, что на участке, где все произошло, разбита дорога, и там часто происходят аварии.

По следам ДТП

В областной службе автодорог после аварии решили расширить участок, где маршрутка столкнулась с бензовозом. Говорят, там всегда огромный поток машин, так что существующего покрытия недостаточно. Трассу предлагают увеличить за счет обочины, а землю выделят в Авангардовском сельсовете, на балансе которого находится дорога. Кроме того, в планах дорожников — установить на участке отбойник.

К слову, дорожное покрытие на месте аварии хоть и признали неудовлетворительным, отметили, что это не должно было стать поводом для выезда на «встречку». Также дорожные инспекторы подчеркнули, что на участке есть три полосы, необходимые дорожные знаки и разметка. По их словам, элементарного следования ПДД было бы достаточно, чтобы сохранить жизнь людям.

Официально

Президент Украины Владимир Зеленский поручил проконтролировать Кабмину расследование обстоятельств ДТП в Одесской области. Глава государства считает, что безопасность пассажирских перевозок должна быть в приоритете у высшего органа исполнительной власти. Обязал правительство сделать все, чтобы подобные трагедии не повторялись в Украине.

Яся Шиловская