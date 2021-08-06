Онлайн-курсы: как не купить воздух вместо знаний

Многие потеряли работу за время карантина. А кто-то наоборот, сам ее бросил, чтобы попробовать изменить свою жизнь. В поисках новых возможностей, люди проходят всяческие онлайн-курсы и осваивают незнакомые профессии. Или просто хотят научиться жить в гармонии с собой.

Но все чаще в социальных сетях появляются комментарии, что обучение у того или иного специалиста не принесло никакого результата. За что были заплачены деньги непонятно, новая профессия оказалась совсем не такой сказочной, как о ней рассказывали вначале, а вместо душевного спокойствия появилась тревога.

Давайте посмотрим, на что нужно обратить внимание, прежде чем покупать онлайн-курсы или услуги личного наставника.

Личный наставник? Это что-то вроде репетитора?

Не совсем. Наставник это более широкое понятие. Репетитор всего-лишь дает частные уроки, помогая усвоить материал, а наставник передает ученику профессиональные знания и подталкивает к личностному росту. Началось это еще с древних греков, продолжилось в США и затем появилось у нас.

Сейчас в социальной сети Instagram запредельное количество наставников. Они продают курсы, вебинары и нацеливают людей на успех. Довольно неплохой вид заработка, при минимальных вложениях. Но в эту сферу пришло много сомнительных людей, потому что она очень популярна.

И как отличить профессионала от шарлатана?

Есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Например, если наставник постоянно позирует на фоне океана и пальм, рассказывает о том, что работает всего пару часов в день, решает сложные проблемы с помощью секретной технологии, которой готов поделиться со своими учениками и обещает невероятный результат «с нуля» за короткий срок, то скорее всего немного приукрашивает действительность. Таких людей в интернете называют продавцами «успешного успеха».

Не стесняйтесь попросить пробную консультацию или урок. Профессионал найдет для вас минутку, и вы сможете выяснить, что именно получите за свои деньги.

А если специалист говорит, что курс новый и доступен только после оплаты?

Именно так зачастую и говорят, если судить по комментариям пользователей соцсетей. Иногда никакого курса вообще нет, его будут делать по ходу. Сейчас это нормальная практика, ведь старые методы очень быстро устаревают.

В любом случае, автор курса должен предвидеть такую ситуацию и что-нибудь подготовить в качестве демонстрационного материала. Какой-нибудь образец продукта или итоговый результат обучения, а не просто красивые слова.

На какие курсы вообще не стоит записываться?

Это только вам решать. Смотря какой у вас уровень подготовки. Как правило, «жертвами» курсов становятся люди с нулевой подготовкой, ничего не знающие о предмете.

Чем уже тема, тем больше шансов получить полезные знания. Основам мастерства можно научиться из видеороликов на Youtube совершенно бесплатно. А вот тонкости 3D-моделирования, налогообложения ФОП или стрижка горячими ножницами — это уже похоже на что-то стоящее.

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