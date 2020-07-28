Онлайн-чат: одесские энергетики упростили жизнь потребителям

Компания «Одессаоблэнерго» запустила онлайн-чат с оператором на своем сайте и упростила процедуру передачи показаний электросчетчика — теперь для этого клиентам не нужно регистрироваться в личном кабинете.
Обратиться в компанию через онлайн-чат можно по поводу любых вопросов: начиная с «умных счетчиков» и заканчивая вопросами по присоединению к компании. Обращения по поводу отключений электроэнергии обслуживаются вне очереди.
— Каждый месяц колл-центр «Одессаоблэнерго» получает почти 100 тысяч телефонных звонков от клиентов. Мы надеемся, что чат с оператором на сайте станет удобным способом решения вопросов и альтернативой обращения в колл-центр, — рассказала Анастасия Наугольникова, руководитель департамента по обслуживанию клиентов «Одессаоблэнерго».
Чтобы написать оператору на сайте или передать показания электросчетчика без регистрации в личном кабинете, нужно зайти в раздел «Поддержка онлайн» и выбрать необходимый сервис:
передать показания счетчиков;
- узнать об отключении электроэнергии;
- получить информацию о получении счетов за поставленную электроэнергию для юридических и бытовых клиентов;
- узнать графики работы центров по обслуживанию клиентов;
- соединиться с оператором онлайн.
По словам генерального директора «Одессаоблэнерго» Александра Фоменко, за год компания запустила чат-боты для передачи показаний электросчетчиков в Viber и Telegram, подключила многоканальные номера телефонов колл-центра.