Новости Одессы и Одесской области

Одесский сквер со львами: «Какой летний апрель!»

Одесский сквер со львами: «Какой летний апрель!»

Одесский старый сквер с молодыми львами… Да, мы в зеленом оазисе, именуемом Мечниковский сквер. Напомним: расположен он в пределах улиц Старопортофранковской, Манежной и Ольгиевского спуска.

Попали туда между воздушными тревогами и двумя взрывами. Первое, что услышала от мамы, пришедшей в сквер с маленькой дочкой: «Какой летний апрель!». Второе (уже после взрывов): «Не беспокойтесь. Тревоги нет. Пишут, что это наши ребята разведывательные беспилотники сбили»…

Слышу — удивляюсь: о природе говорят с таким вдохновением, о взрывах — почти как о дождике. Хотя сама видела: люди вздрогнули, но никто никуда не побежал

одесский сквер
одесский сквер
одесский сквер
одесский сквер
одесский сквер
одесский сквер
одесский сквер
одесский сквер
одесский сквер
одесский сквер
одесский сквер

… Сквер на военном положении… Когда-то здесь были другие львы, а еще сквер жил в ожидании благоустройства. Дождался он ремонта в 2020 году. Чуть позже здесь появились молодые (новые) львы. Теперь это — местная гордость.

А апрель действительно летний. И все такое нежно-цветущее, что, кажется, госпожа Природа прилагает огромные усилия, чтобы люди чаще радовались.

Кто-то — за водой (в сквере — свой бювет), кто-то — с детьми на детскую площадку, кто-то — просто посидеть на скамье, присмотреться, как деревья зеленеют, как расцветает все…

одесский сквер
одесский сквер
одесский сквер
одесский сквер
одесский сквер
одесский сквер
одесский сквер
одесский сквер
одесский сквер
одесский сквер
одесский сквер

Люди сбрасывают легкие курточки, потому что даже в них уже тоже жарко, а дети что-то рассматривают на зеленой травке, тихо делятся своими секретиками…

Кстати, единственное, что удалось мне услышать от малышей, так опять-таки «информацию» о юных львах. Оказывается, они нас охраняют…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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