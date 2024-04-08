Одесский сквер со львами: «Какой летний апрель!»

Попали туда между воздушными тревогами и двумя взрывами. Первое, что услышала от мамы, пришедшей в сквер с маленькой дочкой: «Какой летний апрель!». Второе (уже после взрывов): «Не беспокойтесь. Тревоги нет. Пишут, что это наши ребята разведывательные беспилотники сбили»…

Слышу — удивляюсь: о природе говорят с таким вдохновением, о взрывах — почти как о дождике. Хотя сама видела: люди вздрогнули, но никто никуда не побежал

… Сквер на военном положении… Когда-то здесь были другие львы, а еще сквер жил в ожидании благоустройства. Дождался он ремонта в 2020 году. Чуть позже здесь появились молодые (новые) львы. Теперь это — местная гордость.

А апрель действительно летний. И все такое нежно-цветущее, что, кажется, госпожа Природа прилагает огромные усилия, чтобы люди чаще радовались.

Кто-то — за водой (в сквере — свой бювет), кто-то — с детьми на детскую площадку, кто-то — просто посидеть на скамье, присмотреться, как деревья зеленеют, как расцветает все…

Люди сбрасывают легкие курточки, потому что даже в них уже тоже жарко, а дети что-то рассматривают на зеленой травке, тихо делятся своими секретиками…

Кстати, единственное, что удалось мне услышать от малышей, так опять-таки «информацию» о юных львах. Оказывается, они нас охраняют…

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