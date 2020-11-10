Мы продолжаем публиковать материалы из серии Одесский Зал Славы и знакомить вас с нашими знаменитыми земляками.

Поэт и переводчик Эдуард Багрицкий родился в Одессе и жил на улице Базарной. С детства много читал, увлекался поэзией и биологией, любил рисовать. А во время учебы в училище большая часть его журналов была исписана стихами, рисунками и карикатурами. Еще с юношества Багрицкий публиковался во многих поэтических альманахах и был участником известных литературных кружков того времени. Его даже считали душой компании.

Обладая феноменальной памятью и знаниями русской и европейской поэзии, он стал лидером оставшихся в Одессе после 1920 года поэтов. Его талант был многогранен — автор легко импровизировал на публике и мог на спор за несколько минут написать сонет на любую тему.

Также Эдуард Багрицкий занимался переводами иностранной литературы. А его поэма «Дума про Опанаса» и книги стихов «Юго-запад» навсегда вошли в золотой фонд русской и украинской литературы.