Павел Виктор, вошедший в ТОП-10 лучших учителей Украины 2021 года, известен, прежде всего, по его ютуб-каналу, где он разместил полный курс уроков по физике с 7 по 11 класс. Первоначальной целью педагога было обеспечить качественное обучение собственным ученикам во время карантина. Но интернет-уроки быстро приобрели популярность среди школьников всей Украины и не только. Сейчас на ютуб-канал Павла Виктора подписаны более 770 тысяч человек. А количество просмотров его уроков физики уже превысило отметку в 40 миллионов.

Чтобы еще больше популяризировать образование и науку, известный учитель и видеоблогер Павел Виктор решил принять участие в конкурсе Global Teacher Prize Ukraine 2021. Ему удалось пройти в полуфинал и стать единственным представителем Одесской области в этом престижном конкурсе.

Теперь 10 финалистов будут бороться за главный приз «Нобелевки для учителей» — четверть миллиона гривен и множество подарков.

Кроме главной награды, один из финалистов может стать «народным избранником» и получить приз зрительских симпатий. Для этого за претендента можно проголосовать на сайте телеканала ТСН. Кстати, на данный момент одесский учитель физики лидирует в этом голосовании.

Сейчас Павел Виктор лидирует в голосовании, набрав около 50% голосов. Но поддержать его мы просто обязаны – голосуйте за одессита на сайте ТСН.

Напомни, что совсем недавно Павел Виткро дпл интервью «Одесской жизни».