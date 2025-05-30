Какого года фрукт?

Мужчина – спутнице:

– Смотри, абрикосы по сто гривен.

– Ну и что?

– Вот если бы здесь стояла тысяча гривен за первые абрикосы, я бы не удивился. А тут – сто.

– То есть, считаешь, слишком дешево?..

Продавщица:

– И дешево, и вкусно.

– Скажите лучше, какого года этот фрукт? И откуда?

– Этого года. Из Молдовы.

– Так и знал… А главное – так и поверил…

А что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 40-45 грн;

картофель «молодой» – 60-100 грн;

лук – 35-45 грн;

помидоры – 70-120 грн;

свекла – 35-50 грн;

кабачки – 70-85 грн;

огурцы – 55-90 грн;

сладкий перец – 130-180 грн;

баклажаны – 100-120 грн;

капуста «молодая» – 45-60 грн;

чеснок – 80-110 грн;

морковь – 35-60 грн;

редиска – 25-30 грн;

молодой горошек – 70-100 грн;

зелень в пучках – от 5 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 45-80 грн;

груши – 70-120 грн;

бананы – 60-80 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 180-230 грн;

лимоны – 80-100 грн;

виноград – 90-170 грн;

хурма – 90-180 грн;

апельсины – 50-130 грн;

черешня – 180-250 грн;

клубника – 150-180 грн.

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Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десять штук) – 35-90 грн;

брынза – 200-270 грн;

творог – 90-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-270 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 130-170 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 170-200 грн;

шея – 230-260 грн;

лопатка – 200-230 грн;

ребра – 210-220 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90-220 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50-110 грн;

караси – 70-90 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 150-250 грн;

карп – 80-150 грн.

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