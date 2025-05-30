Какого года фрукт?

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Мужчина – спутнице:

– Смотри, абрикосы по сто гривен.

– Ну и что?

– Вот если бы здесь стояла тысяча гривен за первые абрикосы, я бы не удивился. А тут – сто.

– То есть, считаешь, слишком дешево?..

Абрикосы по 100 грн на Привозе

Продавщица:

– И дешево, и вкусно.

– Скажите лучше, какого года этот фрукт? И откуда?

– Этого года. Из Молдовы.

– Так и знал… А главное – так и поверил…

А что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Овощи на одесском Привозе, май 2025 г.

  • картофель – 40-45 грн;
  • картофель «молодой» – 60-100 грн;
  • лук – 35-45 грн;
  • помидоры – 70-120 грн;
  • свекла – 35-50 грн;
  • кабачки – 70-85 грн;
  • огурцы – 55-90 грн;
  • сладкий перец – 130-180 грн;
  • баклажаны – 100-120 грн;
  • капуста «молодая» – 45-60 грн;
  • чеснок – 80-110 грн;
  • морковь – 35-60 грн;
  • редиска – 25-30 грн;
  • молодой горошек – 70-100 грн;
  • зелень в пучках – от 5 грн.

Привоз: цены на кортошку

Торговля зеленью на Привозе, май 2025 г.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

Фрукты на Привозе, цены

  • яблоки – 45-80 грн;
  • груши – 70-120 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 180-230 грн;
  • лимоны – 80-100 грн;
  • виноград – 90-170 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • апельсины – 50-130 грн;
  • черешня – 180-250 грн;
  • клубника – 150-180 грн.

Одесский Привоз в конце мая

Вы также можете узнать: Старый Новый рынок: история самого буржуазного базара Одессы

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

Одесский Привоз: цены на яйца в мае 2025

  • яйца (десять штук) – 35-90 грн;
  • брынза – 200-270 грн;
  • творог – 90-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-270 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 130-170 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Одесский Привоз: мясо, сало и колбасы

Свинина

  • задняя часть – 170-200 грн;
  • шея – 230-260 грн;
  • лопатка – 200-230 грн;
  • ребра – 210-220 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90-220 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Цены на рыбу на Привозе в Одессе

  • толстолобик – 50-110 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • карп – 80-150 грн.

Также читайте и сравнивайте: Цены на одесском Привозе в третьей декаде мая: где ценник на золотой горошек?

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