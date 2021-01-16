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Одесский музей Утесова: «цацки-пецки» и поющий телефон (видео)

Одесский музей Утесова: «цацки-пецки» и поющий телефон (видео)

А вы бывали в этом милейшем одесском дворе и музее на улице Утесова, 11? Нет? Тогда милости просим!

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Все начинается еще до того, как вы зайдете в старый двор. Вы еще не подошли к воротам, вы еще за квартал до них, а перед вами — подсказка в виде стрит-арта из «раньших времен». Кажется, что возродили из прошлого давний одесский уголок со старым кинотеатром, где выступал еще молодой Утесов.

В доме №11, где родился Ледечка, теперь музей Леонида Осиповича. Тут все и всерьез, и с юмором. Этот музей, как говорят восторженные посетители, настоящий, живой.

«Одесская жизнь» предлагает совершить очередное увлекательное путешествие и окунуться в прошлое: полюбоваться чисто одесскими «цацками-пецками», а также узнать, что за чудо-телефон появился в уютном утесовском одесском дворике.

А более подробно почитать о музее Утесова и узнать, какими экспонатами он недавно пополнился, можно ЗДЕСЬ.

Одесский музей Утесова

А вы бывали в этом милейшем одесском дворе и музее на улице Утесова, 11? Нет? Так посмотрите наше видео, а весной обязательно приходите сами!

Опубликовано Одесская жизнь Суббота, 16 января 2021 г.

 

Фото Марии Котовой

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