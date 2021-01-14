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Одесский «Лаокоон» – копия античной скульптуры

Одесский «Лаокоон» – копия античной скульптуры

Одесситам хорошо известна знаменитая скульптура «Лаокоон и его сыновья», которая установлена перед зданием Одесского археологического музея. Однако не все знают, что это копия, оригинал которой был выполнен еще в античные времена.

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лаокоон копия античной скульптуры

Когда-то будущий городской голова Григорий Маразли путешествовал по Европе и увидел картину Эль Греко «Лаокоон», которая произвела на него такое впечатление, что он даже подумывал о ее покупке.

Через некоторое время Маразли прибыл в Ватикан, где в музее Пио-Клементино увидел скульптуру с тем же сюжетом. Ему рассказали, что эту мифологическую историю изваяли древнегреческие скульпторы с острова Родос Агесандр, Полидор и Афинодор еще в I веке до нашей эры. Скульптура была найдена в 1506 году на месте дома Нерона, а
одним из тех, кто определял ее подлинность, был Микеланджело Буонарроти.

Услышав этот рассказ, Маразли загорелся идеей украсить свою дачу этой скульптурой. Он заказал ее копию из Ватикана и установил на своей даче, которая находилась в конце Французского бульвара, на территории Чкаловского санатория. Одесский «Лаокоон» был изваян из самого ценного белого каррарского мрамора.

После революции скульптуру национализировали и несколько раз перевозили с места на место. В конце концов, кому-то в голову пришла гениальная идея украсить мраморными шедеврами скверы и парки Одессы, выставив их на всеобщее обозрение под снег и дождь.  Вскоре горожане смогли лицезреть скульптуры, которые не так давно украшали залы и парки аристократической элиты Одессы.

Сначала «Лаокоон» был установлен на бульваре Фельдмана, а в 1927 году скульптура «переехала» к бывшему Офицерскому собранию на углу Преображенской и Спиридоновской.

В 1969 году «Лаокоон» было решено установить у Археологического музея, однако на новом месте он появился только в 1971 году, где находится и поныне. Кстати говоря, у одесской копии есть несколько близких «родственников». Они хранятся в московском музее имени Пушкина, в Эрмитаже, галерее Уффици во Флоренции, а также во дворце Великих магистров на острове Родос.

Источник: Википедия

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Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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