Новости Одессы и Одесской области

Не узнать: как снег преобразил одесские скульптуры (фото)

Не узнать: как снег преобразил одесские скульптуры (фото)

Присмотрелся скульптор-снег к одесским памятникам, скульптурам и арт-объектам – и решил внести свои корректировки. Вроде как и обычное дело, но в связи с тем, что снег выпадает в нашем городе не часто, получилось что-то вроде диковинки.

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Ну, надо же – не узнать! И Дюк – не Дюк, и Воронцов на себя не похож. Все эти снежные шубы-шапки и прочие одежды на знакомых объектах – как легкая пародия, а то и вовсе насмешка. Подумать только, грифон в Уголке старой Одессы стал похож на… лебедя. Ну, а памятник Апельсину (взятке) вообще стал неузнаваемым.

не узнать: Дюк

И Дюк не Дюк

Воронцов под снегом

И Воронцов не Воронцов

не узнать: грифон

Грифон “перевоплотился” в лебедя

не узнать: апельсин

А это что за фрукт?

Фонтан «Дети и лягушка» («Молодость») тоже преобразился. Лягушка «зарылась» в снег, будто спряталась. Нимфа в Пале-Рояле оказалась круче всех: ее на зиму укрыли-закутали, поэтому ей все равно.

не узнать: лягушку

Лягушку вообще не разглядеть

не узнать: лягушка

не узнать: нимфа

Нимфу в Пале-Рояле предусмотрительно укутали

А скульптуры Оперного театра! Словно зажили своей новой жизнью в снежном обрамлении. Кого-то снег преобразил не лучшим образом, а ради других постарался очень кстати. Ну вот, к примеру, многострадальный наш Лаокоон с сыновьями. Припорошил их снежок – и уже не видно, у кого там части ноги или других конечностей не хватает, трещин на памятнике тоже не видно. Красота!

не узнать: скульптуры театра

Даже немного жутковато

не узнать: Лаоокоон

А многострадальному Лаокоону с сыновьями повезло

Лаокоон под снегом

Какие-такие там трещины?..

Кстати, памятник Утесову, 12-му стулу и «Голос Одессы» коммунальщики очистили от снега.

Какие изменения внес снег в некоторые другие «лики и образы» в центре города – в нашем фоторепортаже.

бык под снегом
не узнать: Пушкин
не узнать: дети и лягушка
не узнать: дерево любви
не узнать: поцелуй
не узнать: банкирчик
не узнать: Воронцов
не узнать: девушка
не узнать: дерево любви в Горсаду
не узнать: Киса
не узнать: кот-джентльмен
не узнать: лев
не узнать: львица
не узнать: одесское время
не узнать: Уточкин
не узнать: горсад
не узнать: в горсаду
не узнать: скульптура в горсаду
не узнать: у театра
у оперного театра
не узнать: оперный театр
скульптуры у театра под снегом
не узнать: якорь

Кстати, после вчерашнего снегопада в Одессе стали появляться холодные изваяния.

Фото автора

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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