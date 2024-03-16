Одесские мифы, их корни и современность: представлен проект «Odesa Decolonization»

Проект представили:

председатель Правления ПАО «Банк Восток», основатель Музея современного искусства Одессы, управляющий партнер Odesa Business Club Вадим Мороховский;

соучредитель и CEO в CLIXAR, управляющий партнер в Odesa Business Club Дмитрий Казавчинский;

медиаэкспертка, директор по стратегическому маркетингу группы 1+1 media Ольга Захарова;

журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media Аким Галимов;

руководитель ОО «Общество и историческое наследие», историк-исследователь, писатель, волонтер, архивист, гид-экскурсовод и соучредитель туристического агентства «Тудой-сюдой» Александр Бабич.

Модератор презентации проекта – политический консультант, специалист по маркетингу и рекламе, избирательных и политических технологий, основатель агентства GAIDAYCOM Сергей Гайдай.

Что говорят спикеры?

Что такое Одесса? Или, скорее, какое о ней представление в Украине, в самом городе? Ну, конечно – «столица юмора», «бандитский город» и т.д. Или, может, больше? И не пора ли заняться ментальной деоккупацией?

Как отметили спикеры, для этого и создан этот проект, в который, как отметили Вадим Мороховский и Дмитрий Казавчинский, будет привлечен бизнес, общины и местные власти. По сути, это широкая дискуссия об одесских мифах, их корнях и их влиянии на наше тяжелое военное настоящее.

– Мы живем здесь и сейчас, и собираемся оставаться на нашей земле, потому что здесь наши корни, наши дети… Война – это наша реальность, хотя как же трудно было поверить в это в начале. И возникает вопрос – что делать?.. Одессу строили предприниматели почти со всего мира, вот и теперь, когда нам нужен диалог, сообщество предпринимателей Odesa Business Club инициировало этот проект, – отмечает Дмитрий Казавчинский.

Александр Бабич:

– Что такое одесский миф? И главное, каким он дошел до нас сегодня? Есть предпосылки возникновения разнообразных городских мифов и осознание необходимости их переосмысления в современных условиях… Вот вам, например, один из базовых мифов об Одессе: она появилась в голой степи; пришли россияне и создали прекрасный город. А нужно преподносить правдивую историю, как казаки и европейцы создавали наш город…

Вадим Мороховский с болью напоминает об этом так называемом «культурном наследии» «за Одессу», которое нам «искренне подавала» за последние более тридцати лет страна-агрессор:

– Нам уже давно пора «распрощаться» с этими далекими от реалий художественными фильмами с «одесскими бандитами», которыми мы с вами так увлекались. Не нужно учить тому, чего не было. Я вспоминаю свое детство. Кто-то хотел стать бандитом? Одесса – это, прежде всего, многогранная культура, она всегда отличалась от других городов бывшей империи. Но ведь враг так давно, так упорно формировал ложный миф, ложный образ нашего города, что казалось: так оно и было.

Ольга Захарова считает новый проект «смелым шагом в будущее», который делает Одесса. И каждый из нас, настаивает Ольга, должен спросить себя: «Кто я в этом будущем?»

Популяризатор истории Украины Аким Галимов назвал проект Odesa Decolonization смелой попыткой переосмысления одесских мифов. Ибо только так, считает он, наш город перестанут воспринимать как «пророссийский»:

– Нам нужно смотреть в прошлое не с точки зрения российской истории, потому что она исключила украинскую историю Одессы…

Сергей Гайдай назвал представленный проект «лечением историей»:

– Как делается пропаганда? Да очень просто. Берется какой-то факт и «подается», как надо врагу. Лечится это только исторической реальностью…

«Война – это большое горе, но и большие возможности»

Во время дискуссии (людей собралось очень много) звучали и вопросы, и собственные мысли по поводу этого проекта и всего того, что же это такое – одесский миф.

Глава Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк отметил, что, прежде всего, нужно обратить внимание на Устав Одессы, где есть сугубо пророссийские нарративы.

Людей интересовало, почему в Одессе до сих пор нет памятника Лесе Украинке. Долгая дискуссия, «сложные» вопросы… Кажется, сама война их поставила. Вот до сих пор людей зазывают на экскурсии по криминальной Одессе, потому что она «хорошо продается».

Что нужно сделать, чтобы «продавалась» другая тема – насущная, правдивая, интересно представленная? Но готовы ли мы ко всему этому? То ли сейчас время, чтобы менять одесский миф?

Но, как отметили спикеры во время презентации проекта, «война – это большое горе, но и большие возможности»…

И не только впечатление…

После презентации разговариваю с одесским гидом, краеведом Виолеттой Дидук. Виолетта обращает мое внимание: многое из того, о чем говорилось во время презентации, уже ею делается…

Позже она написала: «Были поставлены правильные вопросы из зала. К кому водить школьников на экскурсии по украинской Одессе? К кому водить учителей «старой закалки», чтобы они могли выйти за пределы старых исторических схем?.. Я вот сидела и думала… Это же то, что я делаю:

на экскурсии по кладбищу рассказываю о Фесенко, Тимченко, Навроцком…

в цикле «Пять имен украинской Одессы» – о Караванских, Липе, Ждахе, Луценко и многих других деятелях.

в проекте «Одесские посиделки» знакомлю с современниками – одесскими волонтерами, журналистами, экоактивистами.

даже в экскурсии «Криминальная Одесса» показываю на примере того же Япончика параллели с современностью. И раскладываю «Ликвидацию» как пример психологической спецоперации по подготовке войны».

Пожалуй, более лучшего и важного впечатления (и не только впечатления) я бы не смогла услышать!

Держимся!..

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