Одесские истории: о «черном кабинете» и загадочной профессии (видео)

10 марта 1840 года по высочайшему повелению императора Николая I в Одессе и Рени начали работу «черные кабинеты». Чиновник в специальном кабинете читал вскрытые письма и решал их дальнейшую судьбу – отправлять адресату или в жандармское управление.

Создателем системы перлюстрации (секретного чтения корреспонденции без ведома автора) считают кардинала Армана Жана дю Плесси Ришелье. В 1628 году по его приказу при Парижском почтамте появилась специальная комната для тайного просмотра пересылаемой корреспонденции. Так возникло выражение «черный кабинет».

Стать хозяином «черного кабинета» в Одессе было сложно.

Больше подробностей – в новом видео «Одесской жизни».

А больше узнать о том, кто и как тайно читал письма одесситов, можно ЗДЕСЬ.

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