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Одесские истории: как и когда Южная Пальмира начала играть в теннис (видео)

Одесские истории: как и когда Южная Пальмира начала играть в теннис (видео)

«Одесская жизнь» продолжает знакомить своих читателей с интересными фактами из жизни старой Одессы. И сегодня мы поговорим о теннисе. Как и когда одесситы «заразились» «игрой джентльменов»?

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В английском аристократическом обществе лаун-теннис стал неотъемлемой частью развлечений на открытом воздухе, проводимых, как правило, в воскресенье. Перед играми рядом с кортами расставлялись столы, за которыми присутствующие пили чай и вели светские беседы.

Именно благодаря англичанам, которые приехали жить в Одессу, этот вид спорта появился в нашем городе.

Обосновавшейся в Одессе владелец пароходной компании Эрнст Джекобс организовал в 1878 году «Одесский британский атлетический клуб» (ОБАК), а в 1884 году построил клубный стадион ОБАК. Он сохранился в Шампанском переулке по сей день и сейчас принадлежит Одесскому национальному университету (ОНУ).

На стадионе стали регулярно собираться «одесские англичане». Одни играли на поле в футбол, а другие – на площадке, перегороженной сеткой, – корте – в теннис.

И вскоре новая игра пришлась по душе одесситам…

Больше подробностей о том, как развивался теннис в Одессе – в нашем видео:

Вы также можете почитать о том, как в Одессе играли в теннис и бадминтон в XIX веке.

Кстати в теннис одесситы играют и по сей день – и надо сказать, весьма успешно.

Ранее мы рассказывали, как в Одессу пришел футбол.

Фото из открытых источников

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Редакция ПРОФИЛЬ

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