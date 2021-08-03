«Одесская жизнь» рассказывает, как англичане привезли в Одессу «джентльменские игры» – теннис и бадминтон, – и как ими заразились одесситы.

Своя чаша душу греет

Во второй половине ХІХ века в Одессе жило уже такое количество англичан, что добром это закончиться не могло. Общеизвестно, что английский джентльмен в неволе не размножается и без спорта не выживает. Вот и одесским англичанам пришлось вспомнить, что самое святое для джентльмена — это традиции. А первейшей традицией было строить стадионы. Так, владелец пароходной компании, обосновавшейся в Одессе, Эрнст Джекобс не удержался и организовал «Одесский британский атлетический клуб» (ОБАК), а потом не смог ничего с собой поделать и построил в 1884 году клубный стадион ОБАК, по сей день сохранившийся в Шампанском переулке и принадлежащий теперь Одесскому национальному университету.

На стадионе стали регулярно собираться джентльмены. Одни играли на поле в футбол, а другие на странной площадке, перегороженной сеткой, – в теннис, обзывая это место кортом. Одесситы смотрели на них скептически и однажды полюбопытствовали:

— Джентльмены, а чего это вы тут делаете?

И джентльмены проговорились:

— Тренируемся, чтобы ехать на Уимблдонский турнир. Будем бороться за первый приз. Теннис — это вам не «подкидной дурак» на пляже по 3 копейки, это королевская игра. Поэтому победитель Уимблдона получает не 3 копейки, а «Золотую чашу».

— Извиняемся, а какой пробы ваша чаша? — поинтересовались одесситы.

— Извиняемся, 96-й!

Это всё решило — тут же все одесситы увлеклись теннисом, ибо даже в Библии сказано, что каждому своё: кому-то нести свой крест. Но скромные одесситы готовы были уступить высокую миссию нести крест и вместо него нести только чашу. Главное, чтобы на ней стояла 96-я проба.

После этого теннисом и сопутствующим бадминтоном в Одессе «заболели» многие.

В гимназиях появились даже специальные педагоги (тренеры), у каждого из которых были свои секреты и уловки, как привлечь молодёжь обоих полов. Наиболее известен был наставник по бадминтону из гимназии Юнгмейстера, некий Г. Зибер. Причём популярен он был почему-то не среди юношей, а среди девушек, помешавшихся на бадминтоне, в котором Зибер так ставил руку, что девушки просто млели. С его помощью учениц зачастую ожидало чемпионское будущее.

Чтобы читатель не запутался в подвижных играх, видимо, надо углубиться в спортивную историю и хоть бегло разобраться, в каких родственных связях находятся настольный теннис с лаун-теннисом (lawn, значит, «на травке») и кем им обоим приходится бадминтон.

Звёздные врата тенниса

Говорят, в теннис играли ещё фараоны. А чем ещё можно заниматься в пирамиде на протяжении пяти тысяч лет? В Средневековье в некую смесь тенниса и бадминтона играло духовенство, даже архиепископы и кардиналы.

Шекспир упомянул теннис в своей хронике «Генрих V». Он признался, что сам пробовал играть в теннис и с тех пор стал писать трагедии и комедии. Великий драматург так объяснял это: «Играть в эту хитроумную игру – для меня просто трагедия, а наблюдать за моей игрой со стороны, уверен, – комедия».

Мячей в то время ещё не придумали — просто небольшой мешочек набивали чем-то ненужным в доме, как правило, мусором. К сожалению, «альтфатеры» тогда ещё не появились, и поскольку мешки с мусором надо было куда-то выбрасывать, то наиболее перспективным считалось перебрасывать мусор через забор соседям. А поскольку заборы были достаточно высоки, то, чтобы посылать мешок точно и наверняка, были придуманы ракетки.

Правда, соседи тоже были не промах и, увидев летящий к ним через ограду мешочек, отбивали его назад. Порой такие «турниры» длились по нескольку часов.

Весьма нечёткая разграничительная черта проведена между настольным и просто теннисом. Вначале игра бы напольной и называлась жё-де-пом. Но вскоре игрокам то ли надоело склоняться над землёй, то ли это сочли опасным (ибо среди зрителей было немало весельчаков, ведь, наклоняясь, приходилось открывать взорам тех шутников свой жё-де-пом), в конце концов, моралисты настояли, чтобы площадку подняли — так появился стол. Причём у каждого игрока стол был свой, то есть мяч приходилось перебрасывать со своего на стол противника. Это напоминало званый обед, когда у каждого едока свой стол.

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Но пришёл ХІХ век — век сближения народов. Столы пришлось сдвинуть. Но вы же знаете, чем заканчивается сближение народов! Столы сдвинули, но пришлось натянуть проволоку, то есть провести границу. Только в ХХ веке спортсмены воскликнули: «Долой границы!» — и проволоку заменила сетка.

Но самое непочтительное отношение к себе со стороны играющих испытала ракетка. Что только с ней не делали: то она была продолговатой со струнами и длинной ручкой наподобие гитарного грифа. Та ракетка была настолько неудобной, что игроки дружно подумали: «А не проще ли играть гитарой?» Тогда ручку аннулировали, и ракетка стала напоминать чукотский бубен. Но английские и французские аристократы, то есть основной контингент игроков, возмутились: «За кого вы нас держите — за чукчей?!» Пришлось и от чукотского варианта тенниса отказываться.

Англичане оказали серьёзное влияние на установление правил в теннисе. Жаль, не всё, что дарит нам история, мы переняли сегодня, а ведь тогда были очень плодотворные спортивные идеи.

Может быть, не все знают, почему каждый победный мяч оценивается в теннисе сначала в 15, а последний выигранный в 10 очков. Оказывается, практичные англичане когда-то постановили: «Проиграл мяч — плати 15 пенсов, ещё раз проиграл — ещё 15, ну, а пролетел в третий раз, так и быть – гони 10 пенсов и скажи спасибо, что кружка пива стоит 40 (15+15+10) пенсов». Теннис стал просто захватывающей игрой. Правда, нынешние звёзды Уимблдона на пенсы не размениваются, так ведь в «Большом шлеме» не на поцелуи играют.

Теннис, бадминтон и тамбуринбол в Одессе

Видимо, в Одессе предчувствовали, что за теннисом будущее, и начали потихоньку строить корты. Несколько кортов на Ново-Аркадийской дороге построило общество «Вега», на Лагерном поле появились офицерские корты, два корта раскинулись на Михайловской площади. В 1912 году открылись общественные корты вблизи Аркадии. И это мы ещё молчим о кортах на богатых дачах одесских олигархов Ралли, Петроккокино, Маразли.

Одесситы начали разыгрывать первенство города. В августе 1913 года Одесса сыграла дома в теннис с николаевским «Спортинг-клабом». Только не спрашивайте, кто победил. Обыграть одесситов было нереально. Мы не о технике или профессионализме. Просто одесситы сначала приглашали к себе спарринг-партнёров, к примеру, из Киева и, когда соперники приезжали, им объявляли: «Будем играть в тамбуринбол».

Это была игра наподобие тенниса на площадке типа корта через сетку похожую на теннисную, но подвешенную на высоте 2,2 метра, а вместо мяча вообще был бадминтонный волан. Короче, тамбуринбол – чисто одесское изобретение, и выиграть в него у одесситов не было никакой возможности, потому что они тут же изобретали что-то другое.

Переплюнуть одесситов в изобретательности никто даже не пытался. Примеров хоть отбавляй: в 1912 году в Одессе на Ланжероновской открылся лаун-теннисный клуб с гордым названием «Икар». Власти приветствовали сей благородный почин основателей. Одно смущало — в клубе не было кортов. «Мы как раз над этим работаем, — пояснили отцы-основатели «Икара». — Пока у нас «застольный» период — члены клуба изучают тактику и стратегию игры».

Действительно, в клубе за зелёными столами (а какого цвета ещё быть газону, то есть лауну?) сидели будущие чемпионы, а в качестве инвентаря перед ними лежали игральные карты да изредка раздавались возгласы: «Официант, принеси-ка нам ещё английский теннисный статут 1883 года и прихвати ещё один стакан. Только не открывай статут, чтобы не выдыхался».

Увы, власти тому «Икару» вскоре подрезали крылья — сгорел «Икар». А какое было прогрессивное начинание! Да, Одесса всегда была на стороне прогресса, и в этом вопросе теннис был далеко не последним доводом в его пользу.

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