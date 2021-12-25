Одесские истории: как 110 лет назад в Одессе организовали автомобильное общество

В конце декабря 1911 года было создано первое Одесское автомобильное общество. В его состав вошли известные одесситы — барон Рено, Фердинанд Цорн, Яков Руссо, братья Суручан.

Первым президентом автомобильного общества был избран известный домовладелец Алексей Вассал. Его родственник Александр Вассал пообещал построить к началу осени здание автомобильного общества, для чего выделил свой собственный участок по улице Гаванной, 3. Там планировали разместить канцелярию, зал для собраний и библиотеку, а также оборудовать гараж и мастерскую для обслуживания автомобилей, которые принадлежали членам общества.

В это же время одесситы приняли участие в автопробеге через Германию, Австрию, Венгрию и Румынию. Двое участников прибыли в Одессу в ночь на 27 декабря 1911 года на автомобиле «Адлер», мощностью 35 лошадиных сил. В течение 10 дней спортсмены прошли 2667 километров без единой аварии. В Одессе их встречали представители нового автомобильного клуба.

Кстати, даже в 1911 году управлять автомобилем можно было только по специальному разрешению — владельцы машин обязаны были получить своеобразные права. После того как владелец авто подавал прошение в городскую управу, чиновники вносили в специальную анкету размеры автомобиля, тип двигателя и его мощность, а также информацию о тормозах, звуковом сигнале и заводской номер. В обязательном порядке проверяли водительские навыки и техническое состояние машины. Впрочем, владельцы «автоматических экипажей» предпочитали нанимать шоферов или обучали искусству вождения прислугу.

В 1911 году такие автоправа получил 101 одессит, среди которых была даже одна женщина, владелица французского авто марки «Клемент-Байярд». Позже в Одессе появились и первые такси — по городу курсировали 18 автомобилей-таксомоторов, владели которыми два таксомоторных парка.

Источники: alternathistory.com, odesskiy.com, mbcm.ru

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