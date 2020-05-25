Зачем над пляжем Дельфин ставят беседки?

Данные работы во всю идут на этой территории. На деревьях висит информационная табличка о том, что данное благоустройство производится согласно решению Исполнительного комитета Одесского горсовета N129, которое было принято еще год назад – 28.03.2019. Это один из этапов берегоукрепительных работ, касающейся части благоустройства данного участка.

Первую конструкцию уже установили. Далее, на протяжении примерно 200 метров, будут находиться еще несколько подобных конструкций разных форм. Не совсем понятен функционал этих беседок – станут ли они павильонами для кафе или останутся открытыми. Также непонятна их необходимость на данном участке трассы Здоровья, так как соседние спуски к пляжам уже многие годы нуждаются в ремонте.

Работы выполняет предприятие Укртрансгруп-2005. Ранее, издание УСИ появилась информация о том, что данная компания, вероятно принадлежит соратникам мэра Одессы. Изначально в учредителях фирмы значилась некая Галина Иванчо, возможная родственница партнера городского головы Андрея Иванчо. Кроме того, Укртрансгруп-2005 арендует более 7 тыс кв.м. на этом же пляже, сообщает УСИ.

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