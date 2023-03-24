Одесская Соборка: кот с коктейлем Молотова и посланный корабль (фоторепортаж)

Известнейшая одесская Соборка с ее известными точками, которые как-то и не хочется называть торговыми… Тут – покупайте картины одесских художников – Дворики, пейзажи, натюрморты и много чего другого. А тут у нас – работы прикладников, творения, созданные собственными руками. Впрочем, далеко не всегда собственными: сувенирная продукция – дело тонкое… И как же война внесла свои коррективы в такое ну очень наше понятие, как одесский сувенир! Какой он теперь?

«Привет из Одессы» в новом формате

Это место теперь – не просто стройный скромный ряд с лотками сбоку Соборной площади. Оно сейчас виднеется издалека и манит. Кажется, что здесь каждый день – праздник: развеваются на мартовском ветру флаги Украины и города, ленты в цветах флага, украшения с украинской символикой.

Еще совсем недавно все было иначе: тут вам – украшения, которые продавались практически везде, чашки с «Приветом из Одессы», именные тарелки, даже (ну это уже давненько вышло из моды) закатанные банки с этикеткой «Одесский воздух»).

Украшения и сейчас есть, но их меньше. Главная же тема сувениров, браслетов «на удачу», брелоков и прочего, прочего, прочего так или иначе связана с войной, с тем, чем мы живем уже больше года.

– Часто приходят за флагами Украины. Люди почти постоянно покупают украшение или брелок с трезубцем. Заметила: обычно это делают для себя лично. Ну вроде как оберег. Ну и красные плетенные браслеты сейчас меньше пользуются спросом, чем вот эти, в наших голубых и желтых тонах, – рассказала мне одна из торгующих здесь женщин.

Одесские сувениры: корабли-котики и кое-что «конкретное»

Изучаю, ищу что-то «самое одесское» в свете дня сегодняшнего. Ага, вот кот в тельняшке и с коктейлем Молотова (известный рисунок Юлии Подмогиной из ее серии котов-освободителей).

А вот и тот самый посланный по точному адресу корабль в разных вариантах и с разными надписями: конечно же «Не делай маме нервы!», ну или просто с тем самым адресом.

Надписи есть на русском (реже) и на украинском. А встречается и так: послание все тому же кораблю передано в украинском написании фразы на русском.

Наклейки и нашивки на одежду – тоже в новом формате. Превеликое множество, кстати. Тут уж разнообразие рисунков и фраз побогаче. От того самого корабля до «конкретных» во всех смыслах пожеланий рашистам. Настолько «конкретных», что лучше читайте их, изучая наши фото…

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