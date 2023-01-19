Одесская Музкомедия: в предвкушении мистического чуда

Да-да, Остап Бендер оживает! И мы с вами сможем в этом убедиться совсем скоро. Вопреки войне, вопреки ежедневным трагичным новостям, мистический трагифарс, где возможно все, состоится на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного. Премьера 3, 4, 10 и 26 февраля.

Мистический трагифарс? Кажется, на сцене Музкомедии это уже состоялось – в той другой довоенной жизни. Я, конечно, имею в виду спектакль «Двенадцать стульев».

Но жизнь продолжается, как чудом продолжилась жизнь убиенного в «12 стульях» Остапа Ибрагимовича во втором романе И.Ильфа и Е.Петрова «Золотой теленок».

И вот еще один мистический трагифарс – премьера спектакля «Золотой теленок» – скоро предстанет на суд зрителя в нашей Музкомедии. Музыка народного артиста Украины А.Злотника, либретто заслуженного деятеля искусств В.Подгородинского (он же – режиссер-постановщик), стихи А.Вратарева.

Ах, репетиции, репетиции в военное время!.. Мы такое только в старых кинофильмах видели. Нет, не завыла воздушная тревога в тот момент, пока я наблюдала, как рождается спектакль, но в любой момент это может случиться. И тогда – в бомбоубежище (благо, имеется оно в самом театре).

…На сцене – она, старушка Антилопа-Гну (она же – Лорен-Дитрих). Впрочем, почему же старушка? Мне машина показалась очень даже юной «особой», сыгравшей, если помните, немалую роль во всем происходящем.

Процесс репетиции так увлекателен, что как-то само собой (мистический фарс, напомним!) происходит чудо: забываешь обо всем на свете, переносишься в другое время. И уже вовсю улыбаешься неожиданному (как всегда!) Паниковскому и двум Остапам сразу (из обоих составов) на фоне все той же Антилопы.

Не рановато ли я заговорила о чуде?

Рождение нового спектакля – чудо само по себе, в военное время – вдвойне, ну а оживший Остап так долгожданен после его приключений в «Двенадцати стульях». Удастся ли обворожительному комбинатору все же получить вожделенный куш? Вы знаете, что не получится? Уверены?..

К тому же дорогого стоит посмотреть, как именно будет происходить сам процесс добывания денег на сцене Музкомедии. Ну и не забудем, что нам обещана еще одна мистика трагического фарса – как минимум неожиданная: на блюдечке с голубой каемочкой…

Мария Котова

Фото автора, фото афиши – ОАТМК им. М.Водяного