Одесская Музкомедия приглашает во дворец-усадьбу Курисов на «Званый вечер с итальянцами»

Необычный проект задумали в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М.Водяного (ОАТМК). Театр представит спектакль в знаменитом дворце-усадьбе Курисов в Одесской области. Чарующая музыка Жака Оффенбаха прозвучит в исторических стенах. Впрочем, это не только спектакль…

В усадьбе Курисов — чарующая музыка Оффенбаха

Как сообщают в театре, «Фонд им. Ивана Куриса» и коллектив ОАТМК приглашают 8 августа на «Званый вечер с итальянцами в усадьбе Курисов». Действо включает в себя экскурсию по выдающемуся архитектурному творению, которое (зданию в этом году исполняется две сотни лет) сейчас находится в состоянии реставрации. Кроме экскурсии гостей ожидает: чарующая музыка Жака Оффенбаха в исполнении солистов, хора и оркестра театра, фуршет.

И, пожалуй, главное: этот проект — благотворительный, все, кто в нем примет участие, становятся соучастниками масштабной реставрации памятника архитектуры.

В фонд реставрации усадьбы Курисов

Идея реализации этого благородного проекта родилась у директора-художественного руководителя нашей Музкомедии заслуженного работника культуры Украины Елены Редько.

— Мы — люди неспокойные. Я давно думала о том, чтобы показывать наши спектакли в каком-то интерьерном пространстве. И особенно, это, конечно, касается нашего спектакля «Шутки Оффенбаха». Я давно знала, что усадьба Курисов, к счастью, реставрируется. Недавно мы там побывали с нашим главным режиссером Владимиром Подгородинским. Там, на месте, родилась идея обыграть эту уникальную площадку. Причем вторая одноактная оперетта спектакля «Шутки Оффенбаха» — «Званый вечер с итальянцами» — словно сама собой напросилась в качестве реализации этой идеи. Усадьба уже укреплена, все расчищено, изумительные интерьеры! В скором времени мы поедем туда репетировать, а уже 8 августа приглашаем зрителей поучаствовать в реализации нашей идеи. Более ста человек мы пригласить не можем. Предприятие благотворительное: билеты дорогие, а вырученные средства пойдут в фонд реставрации усадьбы Курисов, — рассказывает Елена Редько «Одесской жизни».

Елена Редько уверена: необходимо, чтобы люди знали об этом уникальном здании, прониклись его духом, необходимостью придать ему первозданный вид, по большому счету — не потерять наследие наших предков. Речь ведь идет о сохранности самой истории Одесского края.

— Усадьба Курисов находится в 60 километрах от города, кроме спектакля, гостей ожидает экскурсия по самой усадьбе, а это, поверьте, масса впечатлений. К тому же, там есть даже свой маленький зоопарк с павлинами и страусами… И еще такая трогательная и интересная история: на шпилях усадьбы свили гнезда аисты, которые выводят потомство. Эти два крылатых семейства — словно добрый знак, что усадьба Курисов возродиться… А внести свой посильный вклад в реставрацию — прекрасная миссия, согласитесь, — добавляет Елена Редько.

Ну а нам остается напомнить, что «Званый вечер с итальянцами» — это искрометная оперетта. Ее герой, желающий прослыть покровителем искусств, приглашает к себе домой высокопоставленных гостей на званый ужин, где должны петь заезжие итальянские музыканты. Однако музыканты не приезжают… Кто возьмет на себя роль «итальянцев» и что из этого получится? Получится настоящая комедия положений — очень музыкальная и забавная, звучащая и очень легко, и «на злобу дня».

Судьба усадьбы

Напомним, дворец-усадьба Курисов строился в два этапа. Старейшая часть дворца (восточная) возведена в 1820-е годы. Западную достроили позже — в 1891—1892 годах по проекту архитектора Николая Толвинского.

Здание напоминает средневековый замок, в его декоре использованы элементы готики и мавританской архитектуры. Дворец возведен из камня-ракушечника и вытянут с востока на запад.

В советское время дворец стал корпусом сельскохозяйственного техникума. К 1990 году был готов проект реставрации, даже выделены средства. Но от попадания молнии усадьба сгорела. Пожар продолжался несколько дней. В 2014 году группа предпринимателей выкупила здание на аукционе. Началась его реставрация — вторая жизнь усадьбы Курисов.

Как стать зрителем необычного спектакля

Начало действа — 8 августа в 18:00, продолжительность: 4 часа. Дресс-код: Smart Casual (полуофициальный).

Благотворительный взнос: 1 500 грн. с человека.

Количество приглашенных ограничено — 100 чел.

Карта самостоятельного проезда по ссылке будет приложена к билету.

По желанию может быть предоставлен коллективный трансфер.

Все дополнительные справки можно получить по тел. 098 64 51 906 (Алла Владимировна).

Реквизиты для оплаты взноса:

Безналичные:

АТ «Райффайзен Банк Аваль»

UA783808050000000262091824777

получатель: Островерхий В. М.

ИНН получателя 2976722399

Наличные через терминал:

карта 5351 1764 0000 6377

Островерхий Виталий Михайлович

Фото: пресс-служба театра и dumskaya.net