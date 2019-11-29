Одесская Кошка-геймер: приключения продолжаются (фото)

С тех пор, как в Одессе появилась собственная «Кошачья тропа» с многочисленными теперь уже котоскульптурами, жить стало гораздо веселей. Кошек создают, потом вандалы их воруют (ломают, раздевают, уносят детали и т.д.). Потом их обычно создают заново или возвращают изувеченные части.

Я восхищаюсь нашим одесским скульптором Татьяной Штыкало, создателем большинства новых скульптурных котэ в Одессе. Создавая своих умилительных хвостатиков, она их не оставляет: то утепляет их на зиму, то восстанавливает после вандального «вмешательства». И создает новых — нам с вами и туристам на радость.

На фоне этой бурной скульптурно-кошачьей жизни одно из творений Танечки Штыкало — одесская кошка-геймер, она же Пушинка, что уселась себе на скамейке в переулке Маяковского, заслуживает отдельного рассказа. Ну, вот сами посудите: сначала ее создали и открыли в торжественно-веселой обстановке. Вскоре украли. Скульптор ее восстановила. Одесситы возрадовались.

Потом у Пушинки воровали красивые вязаные вещи. После чего горожане одевали свою любимицу, кто как мог. Даже, помнится, когда Одессу накрыл ураган с клубами пыли, нашу геймершу облачили в платочек.

И что же? Новая история: у Пушинки украли планшет. С тех пор она так и восседает на своем месте, но уже без любимой игрушки, на экране которой красовались красные рыбки.

Но вот ведь какая штука: после этой печальной истории приключения Пушинки только начались. Да, она по-прежнему без планшета. Но ей его заменили новые и новые придумки одесситов. Время от времени Кошка-геймер получает очередную временную игрушку и красуется с ней — опять-таки нам с вами на радость.

Пушинка у нас теперь не только геймер, но и художник (рисует в альбоме фломастерами), спортсменка-тяжеловес (рядом с ней красуется штанга), любительница кофе, обладательница смартфона, книголюб, участница праздника Хэллоуин, истинная дама, роющаяся в косметичке. Ну, и так далее, и тому подобное.

То есть наметилась целая общегородская игра под названием «Поиграй с Пушинкой, которой скучно без своего планшета». Наблюдаю: люди подходят, начинают рыться в собственных сумках-пакетах, что-то достают из них, подкладывают под лапку Пушинке — и готов снимок дня. Пушинке — забава, одесситам — радость, особенно, конечно же, детям.

Фото автора и из открытых источников

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