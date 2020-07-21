Одесская Колоннада активно «расписывается» и «обмазывается»

Бельведер, или, как мы привыкли его называть, одесская Колоннада, торжественно открытая в последний день лета прошлого года после долгой (более двух лет) реставрации — в центре внимания одесситов и туристов. Даже в будние дни здесь всегда много народа: селфи, обычные фото, просто любование.

И что же? Ее вид в некоторых местах стал печален. Издали вроде все хорошо, а вот если побывать на самом памятнике архитектуры, попытаться приглядеться к визитной карточке Одессы вблизи…

Ну никак не обойтись многим людям без привычки увековечить себя любимого какой-нибудь надписью или картинкой или некой «козякочкой» на белоснежной колонне! Надписи стали появляться в последнее время все чаще, словно так и манят исторические колонны, чтобы любоваться ими вот с такой «активностью»!

Но и это еще не все. Похоже, это тоже «традиция» — залезть на Колоннаду с кофе или мороженым. Результат: пятна от пролитого напитка, растаявшего мороженого — на каждом шагу. Потом они темнеют. Результат: вроде и как не убирают здесь, не моют.

Забираться на основание колонн — тоже «наша народная забава», так и фотографироваться интереснее. И как после такого ждать, что они останутся белоснежными? Нет, они все — в следах обуви.

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Ну а чуть дальше — знаменитый Тещин мост. Вот уж где настоящий «праздник» отметин на белых (некогда) перилах. Можно книгу издавать — тут вам и «картинки», и всяческие «проявления своей индивидуальности» в начертании изречений, непристойностей и прочих «криков души».

Красота!..

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Фото: Мария Котова