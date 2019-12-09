Почему долго нагревается чайник: что не так с качеством газа в Одессе

С наступлением отопительного сезона в городах Украины, в том числе и в Одессе, участились жалобы населения на непонятное увеличение потребления природного газа и ухудшение его качества. Об этих фактах пишут различные интернет-издания, не разобравшись как следует в этих вопросах и сетуя на поставщиков природного газа. Пишут о «многочисленных звонках» людей в редакции газет, городскую и областную администрацию, а также обращения на предприятие «Одессагаз». Многие говорят о подмешивания воздуха или каких-то непонятных смесей в бытовой газ. И все якобы для того, чтобы население больше платило по счетчикам за газ. Обоснованы ли такие предположения? Постараемся разъяснить.

Качество газа – это соответствие его физико-химических показателей установленным нормативным документам. Оно должно соответствовать межгосударственному документу ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия». Качественным, согласно ГОСТу, считается природный газ, теплота сгорания которого составляет не менее 7600 килокалорий на метр кубический. Чем выше теплотворная способность топлива, тем меньше его потребление. Газ, поступающий населению по газопроводам в Одессе и области, имеет теплоту сгорания в пределах нормы и в последние годы существенно не меняется. Соответствие поставляемого топлива по ГОСТу регулярно проверяется и контролируется специально аттестованными лабораториями АО «Укртрансгаз». Качество газа подтверждается паспортами физико-химических показателей качества природного газа, с которыми каждый потребитель может ознакомиться на сайте АО «Одессагаз» (раздел – «Важно знать», подраздел – «Нормативная база»).

Потребление природного газа у абонента – величина сугубо индивидуальная и зависит от множества факторов. Это может быть и неэкономичная работа газовых приборов из-за неправильного регулирования горелок или их засоренности, пониженная температура наружного воздуха, состояние утепления отапливаемого помещения, непоступление в горелку прибора необходимого количества воздуха, то есть непроветривание помещения (особенно касается кухонь с металлопластиковыми окнами). Если потребитель предполагает, что газовый счетчик отображает необъективные данные, он может его проверить, обратившись на газовый участок, обслуживающий данную территорию.

По слухам о подмешивании в газ воздуха, которые бытуют у населения – разъясняем, что при сочетании в определенном соотношении природного газа и воздуха получается взрывоопасная смесь. Каждая газораспределительная или газотранспортная компания, каждый, кто связан с обслуживанием газового оборудования знает об этом и понимает возможные опасные последствия. Поэтому вряд ли кто-то решился на такое действие. Стоимость других безопасных смесей гораздо дороже газа и подмешивания их в объемах, которые приводили бы к экономической прибыли, было бы явно не выгодно. И для этих целей необходимо создать мощную компрессорную станцию, работу которой скрыть было бы невозможно.

Определить качество подаваемого газа невозможно по цвету огня на газовой конфорке. Цвет свидетельствует только о правильном или неправильном его сгорании. Если пламя имеет однородный голубой цвет, то природный газ сгорает полностью, выделяя при этом максимальное тепло. Если огонь желтого, красного или какого-либо другого цвета, отличного от голубого, значит, к горелке поступает недостаточное количество воздуха. Соответственно, при этом тепла выделяется меньше.

Работники АО «Одессагаз» провели анализ заявок от абонентов города Одессы с начала отопительного сезона. Выяснилось, что «множеством» заявок, в которых были жалобы на качество газа, было одно письменное заявление по улице Железнодорожная и пять заявок по звонкам на газовые участки с улиц Академика Заболотного, Академика Филатова, Каришковского, переулков Каретного и Мореходного. По всем адресам причинами жалоб оказались засоренность газовых конфорок или недостаточный приток воздуха для правильного сгорания газа.

Напоминаем, что для приведения работы горелки газового прибора в нормальное состояние, необходимо вызвать слесаря газового хозяйства, позвонив на свой газовый участок или в колл-центр АО «Одессагаз».

Что касается давления газа в газопроводе, то по внешним признакам определить его крайне сложно. Это сможет сделать только слесарь с помощью специального прибора. Не разбирайте самовольно газовые приборы и газопроводы. Это опасно! При появлении запаха газа срочно звоните по телефону: 104.

Фото: politeka.net

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