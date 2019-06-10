Как проверить качество газа?

«Чайник закипает полчаса», «Чтобы сварить кастрюлю борща, тратится кубометр газа» – подобные жалобы украинцев на качество природного газа можно найти в соцсетях. Особенно много их стало в прошлом году, когда цена на газ поднялась, а закипающий часами чайник стал серьезной обузой для кошелька. Разобраться в вопросе качества поставляемого природного газа нам помогли специалисты компании ООО «Одессагаз — Поставка».

Мифы и легенды

Как узнать, что газ в вашем жилище плохого качества? Первый признак – цвет. Дело в том, что цвет пламени в конфорке свидетельствует о том, как сгорает газ. Если огонь однородного голубого цвета, значит, газ сгорает полностью, выделяя при этом максимум тепла. Если же пламя желтого или красного цвета, значит, газ сгорает не полностью, и, соответственно, тепла при этом выделяется меньше.

Часто приходится слышать, что газовщики разводят голубое топливо воздухом или азотом, потому его качество и ухудшается. Однако это всего лишь городская легенда. Разбавлять газ воздухом вообще категорически нельзя. Если в газе более 5% воздуха – образуется взрывоопасная смесь. В таком случае, чтобы произошел взрыв, достаточно малейшего импульса – им может стать, например, блуждающий ток в газопроводе. Так что если бы в газ действительно «подмешивали» воздух, то по всей стране постоянно происходили бы взрывы.

А вот «бодяжить» газ азотом теоретически можно. Но поступать так никто не станет. Цена азота в 3,5 раза выше, чем цена природного газа, и это не считая затрат на установку оборудования для закачки азота в газовую трубу. Так что разбавлять газ азотом невыгодно.

Почему газ может стать «некачественным»?

Качество газа может ухудшиться по нескольким причинам.

Во-первых, в наши дома поступает газ из разных источников и разного качества. По газопроводам этот газ транспортируется в общем потоке и смешивается естественным образом, без какого-либо вмешательства газовщиков (для такого вмешательства, к слову, в Украине нет технических возможностей). Если соотношение газа из разных источников меняется — меняется и качество газа.

Во-вторых, стоит обратить внимание на газовые горелки. Если они сломаны, засорились или неправильно отрегулированы, то нарушается соотношение между газом и воздухом. Из-за этого газ греет слабее.

В-третьих, на процесс горения очень влияет давление в трубах. А оно не бывает постоянным и зависит от разных факторов — от погоды, удаленности потребителя от газораспределительного пункта и даже от времени суток (утром и вечером, когда все пользуются плитами, давление обычно падает).

Еще одно условие полного сгорания

Не стоит забывать, что для полного сгорания газа нужна хорошая вентиляция помещения. Без постоянного притока свежего воздуха газ нормально греть не будет.

Ну а если проветривание не помогает, значит, причина более серьезная. В таком случае не пытайтесь уладить газовый вопрос самостоятельно – вызывайте специалистов газовой службы.

Фото: stroy-podskazka