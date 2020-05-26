Одесситы за газ в мае заплатят меньше, чем в апреле: это правда?

В мае оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей снизилась. При этом с начала года цена газа для населения упала на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 62%. Сколько будут платить за голубое топливо жители Одессы в мае рассказали в компании “Одессагаз – Поставка”.

Почему стоимость газа упала?

НАК “Нафтогаз” установил оптовую цену газа на май 2020 для конечных потребителей. С учетом НДС она составит 2,45677 грн./м³. Стоимость голубого топлива была рассчитана по методике, соответствующей постановлению Кабмина Украины №17 от 24 января 2020 года (окончательный вариант Постановления Кабмина – ЗДЕСЬ).

В “Нафтогазе” подчеркнули, что мировой экономический кризис вызвал рекордное падение цен на все виды энергоносителей, в том числе на природный газ. По данным аналитиков компании, в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет. В Украине на цену дополнительно давит высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где накоплен фактически годовой объем добычи газа государством – 17,5 млрд кубометров.

Напомним, что оптовую цену на газ определяют согласно фактическим биржевым торгам, которые происходили с 1 по 22 число текущего месяца.

Какой будет цена на газ для жителей Одесского региона?

Как известно розничные цены на природный газ для населения отличаются в зависимости от региона и соответствующего тарифа на распределение, который устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Также на цену в регионе влияет надбавка, которую облгазы устанавливают самостоятельно.

Так, для жителей Одесской области стоимость голубово топлива в мае установлена на уровне 2,94813 грн./м³. По сравнению с предыдущим месяцем, когда цена составляла 3, 71230 грн./м³, стоимость опустилась более чем на 750 грн./м³. Этот тариф действует с 1 по 31 мая.

По-прежнему в мае 2020 оплата за доставку не будет включаться в счета за газ. Потребители будут получать отдельные счета: один за газ, второй — за его доставку. Напомним, стоимость доставки газа рассчитывается индивидуально в зависимости от количества потребленного топлива за прошлый год.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.