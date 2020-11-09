Новости Одессы и Одесской области

Одесситы создали в своем дворе уютную квартиру под открытым небом (фото)

Одесситы создали в своем дворе уютную квартиру под открытым небом (фото)

Заходя в старый одесский двор, жди сюрпризов. Зачастую приятных: кто-то обязательно так постарается украсить или весь двор, или хотя бы уголок рядом с собственной квартирой, что остается только удивляться: надо же!

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Мы во дворе на улице Жуковского, 5. Котики, цветочки, и вдруг… ковры. Нет, их не вывесили для того, чтобы просушить или проветрить. Они — часть интерьера квартиры под открытым небом.

Да, именно так. Тут тебе и палисадничек с цветочками и игрушками: такая себе местная поляна сказок. А старые стены увешены коврами, тут же стоит комодик, установлена другая мебель, развешены вешалки (одна — с галстуком), в авоське что-то просматривается, даже раскрытый календарь перед вами. Ну, и атрибут многих одесских семей в не столь давние времена — репродукция знаменитого «Утра в сосновом лесу» с мишками — тоже здесь.

Каждая «деталь» — словно кусочек одесского быта, который уже уходит в прошлое, такой вот музейный экспонат, собравший воедино полочки, бутылки, настенные украшения, кухонную утварь (то же сито, например), старую хозяйственную сумку и многое другое.

Обычно такие вещи выбрасываются. Впрочем, не всегда: это то, что можно увидеть на знаменитой барахолке, неизменно раскидывающейся по выходным на улицах вокруг Староконки.

Ну а здесь они стали экспонатами дворового мини-музейчика — всем тем, что, собранное воедино и расставленное-разложенное особым образом, и становится частью понятия «одесский дворик». Каждый из которых — со своим неповторимым колоритом.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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