Одесситы по всему миру помогают Украине в войне с путинской Россией

В эти тревожные дни, когда во многих городах действует комендантский час и даже в дневное время нарушены привычные маршруты, наступило какое-то всеобщее телефонное братство. Почти каждый звонок между коллегами, друзьями и родственниками несет прежде всего оптимистическое начало: «Держись. Победа будет за нами». В этой ситуации, лично для меня особенно, отрадны звонки от родных и близких, зарубежных друзей-одесситов, которые волею судьбы оказались далеко за пределами родного дома и, по их мнению, они как никогда ощутили свою кровную связь со своей малой родиной и всей Украиной.

Многие из них свое чувство выразили в организации различных демонстраций в поддержку своей родной страны, сборе финансовых средств и приобретении различных вещей для украинской армии и сотен тысяч украинских беженцев.

Молился Кельн за Украину

Мой родной брат Анатолий Федоров уже около 30 лет живет и работает в Германии. Его деятельность связана с развитием экономических отношений между этой страной и бывшими республиками Советского Союза. Он постоянно бывает на различных международных выставках, торговых конференциях, симпозиумах и за эти годы приобрел большое количество партнеров и друзей во многих странах Европы.

— Первую информацию о начале вторжения России в Украину я получил в 6 часов утра от моего голландского друга Тео фон Дорен из городка Венло, — рассказывает Анатолий. — После этого сообщения, он сразу же спросил: «Чем я могу помочь?». В это же утро раздалось множество звонков из разных стран и в каждом из них кроме сочувствия, пожелания мужества и отваги украинскому народу и его воинам на разных языках звучали одни и те же слова «Мы готовы оказать помощь!»

Через несколько часов после вражеского нападения я уже звонил в Одессу своим друзьям и коллегам из ротари-клуба «Одесса-Ришелье», членом которого я являюсь, с просьбой узнать потребности Одессы для оказания помощи защитникам родного города и его жителям.

Естественно, что первым делом они меня вывели на Одесский военный госпиталь. Профессор Илья Гайдаржи, ортопед с мировым именем, сказал, что многими носильным вещами они обеспечены, но сейчас в госпиталь поступает много раненных с повреждениями и переломами рук и ног. В этой ситуации огромным подспорьем могло бы быть специальное оборудование для проведения ортопедических операций и последующего эффективного лечения.

По рекомендации Ильи Трофимовича мы связались с его немецким коллегой профессором Кляйном, чтобы он оказал нам содействие в поисках и приобретении новейшего американского аппарата стоимостью до 20 тысяч евро. Часть этих денег уже выделил для оплаты мой бельгийский друг Штефаан Верстраете. Остальные мы будем собирать при поддержке немецких ротарийцев.

Одесские ротарийцы также прислали нам список вещей и различной утвари, предназначенных для оборудования в подвале родильного отделения роддома, а также обозначили необходимость в лекарствах и медикаментах со стороны Одесского горсовета. С аналогичными просьбами обратились и мои партнеры из Днепра, которые сейчас вместо пошива портьер наладили для фронта производство палаток и носилок для раненых.

Должен подчеркнуть, что все мои соседи и многие жители района Кельн-Пеш моментально откликнулись на просьбу о помощи воюющей Украине. – продолжает Анатолий. — Глава нашего микрорайона г-н Отто Брунер сделал соответствующее объявление в сети, плюс сработало «сарафанное радио» и уже на следующий день в назначенное время к моему гаражу пришли десятки немцев с комплектами постельного белья и подушками, спальными мешками, пакетами с носками и термобельем, упаковками с лекарствами, медикаментами и продуктами. Местная больница выделила несколько специальных кресел и кроватей для раненых бойцов. Потом мне позвонили из фирмы «Сименс» и сказали, что они дополнительно поставят несколько полных комплектов этого оборудования для военных госпиталей Украины. Принесли даже несколько ящиков кормов для кошек и собак.

Моя жена Наталья преподает украинский язык немецким дипломатам и рассказывает, как многие ее высокопоставленные ученики организуют сейчас гуманитарную помощь в земле Северная Рейн-Вестфалия. Друг нашей семьи г-н Штефан Гундлах возглавил комитет помощи Украине в своем городке Бедбург. Несколько часов назад позвонил мэр городка Керпен-Зиндорф, который год назад сильно пострадал от разрушительного потопа. Он сказал, что после того, как вся Германия помогала жителям этого городка, осталось много невостребованных вещей и он все их передает украинским беженцам. Всю эту гуманитарную помощь мы отвезли и в центральный пункт Кельна, куда она доставляется для централизованной отправки в Украину. Здесь же в центре приема беженцев «Каритет» периодически работает волонтером моя дочь Маргарита В этом центре появилась дополнительная потребность в переводчиках. В связи с ее периодической занятостью и у бабушки, моей жены Натальи в часы волонтерства дочери появились дополнительные заботы по уходу за полуторагодовалым внуком.

Открылся и еще один канал транспортировки после звонка одного из волонтеров, который вызвался на своем грузовике отвезти гуманитарные грузы к украинским беженцам. Уверен в том, что после того, как эта проклятая война будет закончена, немцы окажут помощь моей родной стране в ее последующем восстановлении.

Эта позиция очень хорошо чувствуется во время моего общения с немецкими волонтерами и друзьями. Я верю в то, что какая-то генетическая память об ужасах Второй мировой войны и зловещей роли немецкого народа в том, что они привели Гитлера к власти, остается в их массовом сознании. Поэтому, на мой взгляд, они, как никто в Европе, воспринимают боль и страдания украинского народа.

Я очень остро почувствовал их чувства во время массовой демонстрации жителей Кельна на центральной площади у знаменитого Домского собора. Развевались Украинские флаги, звучали гимн Украины, украинские песни и пронзительные слова в поддержку нашей страны и его народа в борьбе против путинской России. А в конце митинга все 50 тысяч человек в едином порыве опустились на колени, чтобы вознести молитву за Украину и ее победу!

Возродилось рыцарство на Мальте

Лет 10 назад Настя Кириленко вела программу на одном из одесских телеканалов. Потом вышла замуж за австрийского летчика. Сейчас она носит фамилию Кистлинг и живет на Мальте, а точнее рядом на острове Гоза.

— Наша украинская диаспора насчитывает 30 человек, — рассказала по телефону Настя. – С первого дня войны мы все включились в различные акции для помощи родной стране. Поддержало нас и правительство Мальты. Но особенно остро мы почувствовали эту помощь, когда на наш митинг и сбор гуманитарной помощи пришли сотни мальтийцев. Они пришли с целыми пакетами различных вещей, лекарствами и медикаментами, предназначенных для беженцев. Видели бы вы, как проникновенно подпевали они, когда мы под развевающимися желто-голубыми флагами исполнили гимн Украины, как в ходе митинга призывали свое правительство закрыть украинское небо от вражеской авиации и крылатых ракет. Один из моих мальтийских друзей сказал, что таким же мужеством и отвагой, как украинские воины, обладали мальтийские рыцари, когда защищали свой остров от набегов врага. А я ему объяснила, что сейчас такие качества демонстрирует весь украинский народ.

В баварском городке Бургхаузен недалеко от Мюнхена мама Насти – Наталья Кириленко вместе с соседями помогает украинским беженцам. Она рассказывает, что в этом районе уже не один автобус с гуманитарной помощью отправил в Польшу для беженцев местный журналист Андреас Беалас. В этой посылке очень много вещей для детей, специальное питание и даже игрушки.

Звучат в Дахабе песни Украины…

В этом египетском городке недалеко от популярного курорта Шарм-эль-Шейх в дни вражеской агрессии оказалось около 300 украинцев, которые сейчас не имеют возможности выехать в родные края.

— Сейчас в нашей образовавшейся диаспоре мы все украинцы и действуем единым фронтом, чтобы донести до местных жителей правду о вероломстве России и ужасах войны в нашей стране, -рассказывает художница из Чернигова Ярослава Белозир. — Эта война довольна далека от египтян, но тем не менее многие из них предоставляют в распоряжение украинцев отели и свое жилье для тех украинцев, которые пока вынуждены оставаться в Дахабе. На многих домах мы вывесили украинские флаги, проводим флешмобы, а в один из вечеров устроили для местных жителей импровизированный концерт с исполнением украинских песен.

Автор Александр ФЕДОРОВ