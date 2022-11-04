Одесситов приглашают на бесплатную выставку в Центр Болгарской культуры

Завтра, в субботу, 5 ноября 2022 года, в Одессе, в Центре Болгарской культуры, откроется бесплатная выставка живописи и графики известного во всем мире деятеля культуры Шри Чинмоя. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Кто такой Шри Чинмой?

Шри Чинмой (1931-2007) – выдающийся гуманист, философ, писатель и поэт, композитор и художник. Он родился в Бенгалии (Индия, современная Бангладеш), а с 1964 года жил и творил в Нью-Йорке.

В его наследии 21 тысяч песен, 1600 книг и 140 тысяч акриловых картин.

Кроме того, Шри Чинмой собственноручно исполнял свои композиции и мелодии своих песен. Он провел 800 концертов по всему миру, включая концерт с аудиторией 19 тыс. слушателей и концерт на 170 музыкальных инструментах.

С юных лет Шри Чинмой активно занимался спортом. Он является инициатором самой длинной факельной эстафеты «Всемирный Бег мира», а также достиг выдающихся результатов в поднятии тяжестей нетрадиционным способом.

Шри Чинмой – художник открытого сердца

Творчество Шри Чинмоя – это искусство, помогающее самораскрытию большого духовного потенциала человека, отмечают организаторы выставки.

Его картины выставляются по всему миру, а том числе и по всей Украине.

Живописный стиль художника – спонтанное творчество, названное им «Джарна-Кала», что в переводе с бенгальского языка означает «Водограй-Искусство» или «Искусство Первоисточника». Создавая свои работы, творец использовал в основном яркие акриловые краски, разные по форме и размером кисти, а иногда – кусочки поролона и даже кончики пальцев.

Особое место в его творчестве занимает образ птицы. Птица у Шри Чинмоя символизирует человеческую душу.

«Каждая из этих птиц – это молитва моего сердца, – говорил художник о своем творчестве. – Искусство, в самом глубоком понимании этого слова, – это утонченная Истина, выводящая нашу душу изнутри к безграничным просторам… Каждая картина, которую вы будете созерцать, является проявлением моего устремления, моей самоотверженности. Если кто-нибудь получит хотя бы йоту вдохновения от моих картин, если эти картины повысят чье-то сознание даже на мимолетное мгновение, тогда я смогу почувствовать, что мои картины достигли цели и моя самоотдача свершилась».

Где и когда пройдет выставка картин Шри Чинмоя в Одессе

В Одессе выставка «Джарна-Кала», пройдет с 5 по 26 ноября в Центре Болгарской культуры по адресу: ул. Адмирала Жукова, 9.

Часы работы: с 11:00 до 16:00 без выходных.

Вход свободный.

В рамках художественной выставки также запланирован ряд мероприятий: