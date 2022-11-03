Афиша Одессы 4-6 ноября: идем на бесплатные выставки, концерты, встречи

Неделя выдалась спокойной. Но эти три дня будут очень насыщенными. Так что мы, как всегда, подобрали для вас интересные и бесплатные события.
Что: Литература и война. Творческая встреча с Валерием Пузиком
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 4 ноября, 14:00
https://fb.me/e/3HeYVnftE
Что: Открытие выставки Нины Федоровой
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 4 ноября, 16:00
https://fb.me/e/2Z7Mtcq0I
Что: Лекция ”Дополнительные факторы нациотворения на рубеже ХІХ – ХХ ст”
Где: https://us06web.zoom.us/j/84451145100…
Когда: 4 ноября, 17:00
https://fb.me/e/2WDMLXOTq
Что: Лекция «Лобода украинская, самая безобразная орхидея и новые виды растений»
Где: Онлайн
Когда: 4 ноября, 19:00
Реєстрація https://docs.google. com/…/1wfUExlkRGfK88nH3eK53_X…/edit
https://fb.me/e/6T5yrj7Ze
Что: Звуковые ландшафты. Слушание
Где: Онлайн
Когда: 5 ноября, 11:00-23:40
https://fb.me/e/3FM9ZvRb4
Что: Осенний дивограй от Николаевцев
Где: Королева, 46, Б-ка для юношества
Когда: 5 ноября, 12:00
https://fb.me/e/2coEPqPZF
Что: Благотворительный концерт солистов Одесской филармонии «Путешествие в стиле танго»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 5 ноября, 16:00
https://fb.me/e/22b9BS4xt
Что: Дискуссия “Проговаривая будущее: разговор о нас нынешних и тех, какими мы станем
Где: Пастера, 15, Театр Василька
Когда: 5 ноября, 18:00
https://fb.me/e/2rmM174QI
Что: Фестиваль «Шаг для мира»
Где: Городской сад, Зеленый театр
Когда: 6 ноября, 11:00-20:00
Что: День поддержки переселенца
Где: Парк Горького
Когда: 6 ноября, 14:00
https://fb.me/e/3HKkAUwuk
Что: Поэтические чтения
Где: Екатерининская, 77, Книжный магазин-кафе
Когда: 6 ноября, 14:00
https://www.facebook.com/KnigaKawa
Что: Презентация цифрового каталога Одесского художественного музея
Где: Онлайн
Когда: 6 ноября, 16:00
https://fb.me/e/3epxKL1QH
Что: Падение несчастной империи Дискуссия
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 6 ноября, 16:00
https://fb.me/e/2fAgytElw
Каждую вторник и пятницу
Украинский разговорный клуб
- грамматика
- лексика
–¦ игровые формы изучения языка
Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского
– Вторник – 14:00
– Пятница 13:30
Каждую четверг и воскресенье
Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
– для детей и подростков: начало в 15:00;
– для взрослых: начало в 16:00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждую среду и субботу
Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00.
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждую субботу
Английский разговорный онлайн клуб “Takeup_English”
– Первая группа с 16:00 до 17:30.
– Вторая группа с 18:00 до 19:30.
Регистрацияhttps://forms.gle/LDT6uoP8z4NGWkMb9
Каждую субботу заседание английського разговорнова клуба ‘Pickwick club’
Королева, 46, б-ка для детей и юношества. начало о 12:00
https://fb.me/e/2rmM174QI