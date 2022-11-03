Афиша Одессы 4-6 ноября: идем на бесплатные выставки, концерты, встречи

Неделя выдалась спокойной. Но эти три дня будут очень насыщенными. Так что мы, как всегда, подобрали для вас интересные и бесплатные события.

Что: Литература и война. Творческая встреча с Валерием Пузиком

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 4 ноября, 14:00

https://fb.me/e/3HeYVnftE



Что: Открытие выставки Нины Федоровой

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 4 ноября, 16:00

https://fb.me/e/2Z7Mtcq0I



Что: Лекция ”Дополнительные факторы нациотворения на рубеже ХІХ – ХХ ст”

Где: https://us06web.zoom.us/j/84451145100…

Когда: 4 ноября, 17:00

https://fb.me/e/2WDMLXOTq



Что: Лекция «Лобода украинская, самая безобразная орхидея и новые виды растений»

Где: Онлайн

Когда: 4 ноября, 19:00

Реєстрація https://docs.google. com/…/1wfUExlkRGfK88nH3eK53_X…/edit

https://fb.me/e/6T5yrj7Ze



Что: Звуковые ландшафты. Слушание

Где: Онлайн

Когда: 5 ноября, 11:00-23:40

https://fb.me/e/3FM9ZvRb4



Что: Осенний дивограй от Николаевцев

Где: Королева, 46, Б-ка для юношества

Когда: 5 ноября, 12:00

https://fb.me/e/2coEPqPZF



Что: Благотворительный концерт солистов Одесской филармонии «Путешествие в стиле танго»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 5 ноября, 16:00

https://fb.me/e/22b9BS4xt



Что: Дискуссия “Проговаривая будущее: разговор о нас нынешних и тех, какими мы станем

Где: Пастера, 15, Театр Василька

Когда: 5 ноября, 18:00

https://fb.me/e/2rmM174QI



Что: Фестиваль «Шаг для мира»

Где: Городской сад, Зеленый театр

Когда: 6 ноября, 11:00-20:00



Что: День поддержки переселенца

Где: Парк Горького

Когда: 6 ноября, 14:00

https://fb.me/e/3HKkAUwuk



Что: Поэтические чтения

Где: Екатерининская, 77, Книжный магазин-кафе

Когда: 6 ноября, 14:00

https://www.facebook.com/KnigaKawa



Что: Презентация цифрового каталога Одесского художественного музея

Где: Онлайн

Когда: 6 ноября, 16:00

https://fb.me/e/3epxKL1QH



Что: Падение несчастной империи Дискуссия

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 6 ноября, 16:00

https://fb.me/e/2fAgytElw



Каждую вторник и пятницу

Украинский разговорный клуб

грамматика

лексика

–¦ игровые формы изучения языка

Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского

– Вторник – 14:00

– Пятница 13:30



Каждую четверг и воскресенье

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

– для детей и подростков: начало в 15:00;

– для взрослых: начало в 16:00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)



Каждую среду и субботу

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00.

Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)



Каждую субботу

Английский разговорный онлайн клуб “Takeup_English”

– Первая группа с 16:00 до 17:30.

– Вторая группа с 18:00 до 19:30.

Регистрацияhttps://forms.gle/LDT6uoP8z4NGWkMb9

Каждую субботу заседание английського разговорнова клуба ‘Pickwick club’

Королева, 46, б-ка для детей и юношества. начало о 12:00

https://fb.me/e/2rmM174QI

