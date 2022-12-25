Одессит обучал танцам голливудских актеров

В этот день, 25 декабря, исполняется 146 лет со дня рождения одессита Луиса Шалифа – легенды американского танцевального искусства, которого называли «главой преподавателей танцев Нью-Йорка». Кроме того, Шалиф написал множество учебников по танцевальным техникам, создал большое число композиций, аранжировок и балетных постановок.

Луис Харви Шалиф родился в 1876 году в Одессе. В девять лет мальчика отдали в балетную школу при оперном театре, где его преподавателем был отец Вацлава Нижинского – Томаш Нижинский. После окончания школы Шалиф стал выступать в императорском балете, а еще через четыре года был назначен балетмейстером Одесского оперного театра.

В 1904 году Луис иммигрировал в Америку и поселился в Нью-Йорке. Там его практически сразу приняли в балет музыкального театра Метрополитен-опера. Позже Шалиф служил помощником балетмейстера Луиджи Альбертиери, давал уроки танцев в частных школах и Нью-Йоркском университете.

Уже через год одессит открыл в Нью-Йорке собственное танцевально-педагогическое училище. Там обучали танцоров, а также преподавателей танцев, физкультуры и фитнеса. Это было первое учебное заведение в США, в котором могли повысить свою квалификацию танцевальные инструкторы. Кроме того, Шалиф преподавал «спортивные танцы», а также являлся хореографом исторических, национальных и народных танцев на праздниках в Нью-Йорке.

Когда Шалифу исполнилось 35 лет, он ушел со сцены и занялся преподавательской деятельностью. Он являлся вице президентом Американского общества танцевальных инструкторов, преподавал в Американской ассоциации хореографов. Учениками Шалифа были многие известные балетные танцоры и голливудские актеры. Американский «Танцевальный журнал» писал, что Луис Шалиф популяризировал работу у станка, использование пальцев ног, а также классической музыки при обучении танцам.

Умер Луис Шалиф в 1948 году в Нью-Йорке.

Ирина Сорокина

Источники: Википедия, grad.ua