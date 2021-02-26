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«Одессагаз-Поставка» предлагает новый сервис для потребителей

«Одессагаз-Поставка» предлагает новый сервис для потребителей

Предприятие «Одессагаз-Поставка» расширило круг возможностей для общения с потребителями. Теперь всю необходимую информацию можно получить в чатах Вайбер (Viber), Телеграм (Telegram) и в мессенджере Фейсбука (Facebook Messenger).

В частности, потребители могут получить ответы на свои вопросы, отправив на адрес предприятия письмо по электронной почте: mailbox@gazpostach.od.ua.

А совсем недавно клиентам предложили и другие сервисы – возможность общаться в специальных мессенджерах. Для удобства на сайте «Одессагаз-Поставки» (www.gazpostach.od.ua) размещены ссылки на чаты в Viber, Telegram и Facebook Messenger.

В этих чатах специалисты предприятия готовы ответить на вопросы:

  • предоставить актуальные цены на природный газ;
  • проинформировать о состоянии лицевого счета и баланса на нем;
  • сообщить контактные данные для передачи показаний счетчика и так далее.

Также в Viber и Telegram функционируют чат-боты, воспользовавшись которыми, можно получить:

  • информацию по лицевому счету;
  • контактные телефоны предприятия;
  • ссылку для оплаты услуг онлайн.

Чтобы воспользоваться чат-ботами, достаточно указать номер лицевого счета. Время работы: понедельник — пятница, 8.30 — 17.30.

Телефоны контакт-центра «Одессагаз-Поставки»: 0-800-20-10-04 (звонки бесплатные); (093) 170-36-66 (звонки по тарифам оператора).

Кроме того, потребители имеют возможность зарегистрироваться в личном кабинете — на сайте предприятия «Одессагаз-Поставка» или непосредственно на сайте gasolina-online.com. Опция «Личный кабинет» позволяет потребителю ознакомиться с полной информацией о взаиморасчетах с поставщиком, а также отслеживать объемы потребленного им природного газа.

Также «Одессагаз-Поставка» предоставляет возможность оплачивать потребленные услуги не выходя из дома. Для всех способов оплаты необходимо ввести номер лицевого счета, а вся сопутствующая информация будет заполнена автоматически.

Ольга Новикова

Фото: gazpostach.od.ua

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