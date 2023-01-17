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В Берлине открыли Одесскую площадь: кто пытался этому помешать?

В Берлине открыли Одесскую площадь: кто пытался этому помешать?

16 января в Берлине официально открыли Одесскую площадь – Odesaplatz. Событию пытались помешать местные “коммунисты”, которые устроили пророссийский митинг.

Как открывали Одесскую площадь в Берлине

Корреспондент местного издания «nd» Андреас Фритсше сообщил, что на открытии присутствовал мэр района Михаэль Грюнст. Раньше он никогда не бывал ни в Украине, ни в Одессе, в частности. Но в день открытия площади господин Грюнст получил официальное приглашение от главы Одесской военной администрации Максима Марченко, которое передал посол Украины Максим Емельянов.

Украинский посол поблагодарил жителей и администрацию района Берлине-Лихтенберге за дружеский прием почти 5000 беженцев из Украины. В основном это женщины и дети, нашедшие там жилье и работу.

Мэр района отметил, что помощь Германии Украине заключается не только в предоставлении лекарств, одежды, оружия. Такая символическая поддержка не менее важна.

Коммунисты хотели сорвать открытие Одесской площади

В это же время примерно в тридцати метрах от церемонии, представители немецкой коммунистической партии (DKP) решили почтить память жертв 2 мая. Несмотря на предупреждение полиции, они развернули черные баннеры «Помним об одесской бойне 2 мая 2014 года! Остановите поддерживаемую США войну на Донбассе! Остановите политику конфронтации США/НАТО!».

Впрочем, этот митинг не смог помешать церемонии, в конце которой все равно звучали украинские песни и «Слава Украине», пишет журналист Андреас Фритсше.

Как родилась идея появления Одесской площади в Берлине

Мэр города Франциска Гиффи попросила районы города проверить, есть ли у них “свободные места” для названий  улиц и площадей, связанных с Украиной. Первым отозвался район Лихтенберг.

Там нашли безымянную площадь на пересечении улиц Тресковале и Рейнштрассе (Treskowallee/Rheinsteinstraße). Каждый вторник и пятницу на этом месте работает рынок, поэтому не будет странным, если его скоро будут называть «Привоз».

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что предшествовало открытию Одесской площади в столице Германии.

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По материалам немецкого издания «nd»

Фото: Andreas Fritsche/nd; фото (общее) Кристиан Лоше / BZ

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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