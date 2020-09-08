Новости Одессы и Одесской области

Центр Одессы сковали пробки

Центр Одессы сковали пробки

Второй день подряд на центральных улицах Одессы скапливаются огромные пробки. Особенно перегружены Канатная, часть проспекта Шевченко и Среднефонтанская.

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Сегодня, как и вчера, на центральных улицах города очень плотный трафик. На некоторых участках общественный и частный транспорт больше стоит, чем едет. Отрезки дороги, которые обычно проезжают за 10-15 минут, сейчас занимают 40-50 минут.

В связи со сложившейся ситуацией люди пишуткомментарии на популярном сервисе «2ГИС», среди них попадаются забавные и грустные:

«Настолько сильная пробка, что до неё я был еще студентом. Виталий, 48 лет»;

«Хорошо на велосипеде. Плохо, что велодорожек нет»;

«Пока стоял в пробке, меня уволили. Теперь никуда не тороплюсь. Подскажите, где денег взять?»;

«Вот бы метро…»;

«Меня отчислили еще вчера, а я еще тут… Добираюсь домой».

Отметим, самые загруженные места: ул. Водопроводная (от ул. Пантелеймоновской до ул. Косовской), ул. Пироговская, ул. Канатная (от ул. Большой Арнаусткой до ул.Пироговской),ул.Ришельевская(от ул.Успенской до ул.Пантелеймоновской), ул.Среднефонтанская, пр-т Шевченко (от ул.Семинарской до пр-та Гагарина), пр-т Гагарина (от проспекта Шевченко до ул.Канатной), ул.Леонтовича и Французский бульвар.

Напомним, транспортный коллапс возник из-за реконструкции теплосети на улице Канатной. Работы ведут на отрезке от Семинарской до Бесквитного переулка.Закончить ремонт планируют до 15 октября.

Фото ілюстративне

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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