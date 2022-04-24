Одесса на военном положении, день 60-й: Пасха с молитвой и тревогой

Шестидесятый день войны… Светлый праздник Пасхи. Сейчас он с особым привкусом – когда тревога густо перемешана с верой и надеждой.

После вчерашних событий даже самый светлый религиозный праздник проходит «не как обычно». Паски святили вчера вечером и сегодня. Это «сегодня» растянулось надолго.

Как отмечает корреспондент «Одесской жизни», освящение пасхальных корзин в храме Рождества Христова ПЦУ на улице Пастера началось сразу после утренней службы (без привычной Всенощной, которая не проходила для прихожан из-за комендантского часа). Продолжалось оно довольно долго, гораздо дольше, чем обычно.

Как пояснили мне в храме, связано это с тем, что далеко не все люди пришли с утра, они подходили и в течение всего дня. Как только собиралось несколько человек, священники освящали пасхальные корзины, чтобы люди не ждали.

Рядом с храмом дежурит полиция.

Многие, кто освящает сегодня свои пасхальные корзины, заходят перед этим в храм – поставить свечи и помолиться за погибших вчера в результате ракетного обстрела одесситов.

Женщина, присевшая отдохнуть на скамейку рядом с храмом, рассказывает, что очень переживает: она только сегодня узнала, что от «прилета» пострадало Таировское кладбище.

– У меня там все родственники похоронены, причем в разных местах. Памятники там… Наверное, разрушены. Мне их самой теперь не восстановить. Теперь даже на кладбище на Проводы пойти страшно: не знаю, что там застану.

На улицах в центре города очень пустынно. Пасха и так обычно семейный праздник, а вчерашние события наложили свой особый отпечаток…

Фото Марии Котовой