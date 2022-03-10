Одесский Привоз: цены, новшества и «где картошка дешевле?»

Первое и главное, что можно сказать на сегодняшний день о нашем Привозе: он продолжает работать. Официально – до 16:00.

Но изучив обстановку и расспросив продавцов, даю подсказку: после двух часов дня там делать особенно нечего. Собственно, это и есть основное новшество знаменитого рынка города на сегодняшний день.

Второе: на Привозе есть практически все, что там обычно продается. Кроме продуктов, на рынке можно купить одежду, обувь, бытовую химию, всякие «штучки» для кухни и т.д.

С утра на Привозе больше людей, но сама обстановка «без ажиотажа». Позже торгующие обеспокоены проблемой «как побыстрее добраться домой», а те, кто пришел сюда после двенадцати часов дня, тоже по понятным причинам торопятся побыстрее сделать покупки.

Что почем на Привозе?

Теперь – о ценах (в килограммах по состоянию на 10 марта):

говядина (в зависимости от «части») – 150-200 грн;

свинина – 110-140 грн;

курица целая – 75-79 грн; цыпленок целый – 75-76 грн;

брынза – 140-160 грн;

яйца – 30-50 грн;

картофель – 20-30 грн;

морковь – 20-25 грн;

лук – 25-30 грн;

капуста – 25-35 грн;, «молодая» – 55-60 грн;

яблоки – 12-25 грн;

лимоны – 30-50 грн.

Где картошка подешевле?

Картошку «подешевле» можно купить не на самом Привозе, а на мини-базарчике, который тянется от Преображенского парка к улице Мечникова (остановка трамвая 11-го маршрута). Она продается с фур в небольших мешках. Там цена на картофель – 18 гривен за килограмм.

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